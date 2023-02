https://sputniknews.lat/20230216/no-es-un-espacio-de-avance-pacifico-el-largo-camino-a-una-moneda-comun-de-los-brics-1135845851.html

"No es un espacio de avance pacífico": el largo camino a una moneda común de los BRICS

Los BRICS necesitan cumplir muchos más pasos para crear una moneda única, pero este proceso no será tranquilo y contará con el firme rechazo de EEUU, insisten... 16.02.2023, Sputnik Mundo

Los países del grupo BRICS debaten la creación de una moneda común. Recientemente, durante la visita a Angola, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró que aplazaría el debate hasta la próxima cumbre de los BRICS, prevista para agosto. La medida podría ser un paso más hacia el proceso de desdolarización de las transacciones financieras entre los países. Las perspectivas de la moneda unida y los obstáculos en el camino de su creación fueron comentados por José Niemeyer y Demian Castro.Niemeyer considera improbable la creación de una moneda común para el grupo en un futuro próximo. La causa es que, antes de implantarla, se requiere un largo proceso burocrático dividido en tres etapas."No es algo que se determine de la noche a la mañana. Más aún tratándose de un mecanismo como el BRICS, en el que Brasil está lejos de los demás participantes desde el punto de vista geográfico", afirma Niemeyer.Añade que las etapas para la creación de una moneda común incluyen la creación de una zona de libre comercio, una unión aduanera y la aparición de la unión con un mercado común, parlamento común y consejo de ministros. En su opinión, los BRICS no se han acercado aún a esos pasos, como los BRICS no constituyen un pacto de integración regional, al ser un acuerdo de comercio e inversiones, todavía sin una estructura del proceso de integración tradicional. Niemeyer cree que el anuncio de la discusión sobre una moneda única y el apoyo dado a la iniciativa por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) se destina a mostrar que Brasil, a partir del Gobierno Lula, quiere profundizar las relaciones con los países BRICS."Creo que es un discurso del Gobierno Lula decir que Brasil sigue teniendo una visión estratégica sobre los países que se enfrentan al orden internacional EEUU—UE. Básicamente, decir que Brasil apoya a China, Rusia, la India y Sudáfrica, que son potencias, o potencias medias, según se quiera ver, que se enfrentan a un sistema internacional centrado en EEUU y la UE", afirma el experto.Una moneda común fortalecería al BRICS y lo haría más atractivo para nuevos sociosPara el profesor del Departamento de Economía de la Universidad Federal de Paraná, Demian Castro, la visita de Lavrov a Angola y el anuncio de que llevará el debate a la cumbre africana revelan los lazos históricos que existen entre Rusia y los países del continente africano."Esta relación existe desde la época de la URSS, desde el siglo XX, cuando comenzó el proceso de descolonización de los países africanos. La URSS desempeñó un papel muy importante [en este proceso]", afirma Castro.Añade que hoy en día esta relación se retoma "con varias motivaciones" entre los que se destacan motivos económicos, incluso la posibilidad de explotar recursos vinculados al área de la energía, o la cuestión geopolítica de disputa con los países occidentales y además con China. En opinión de Castro, Rusia posee un interés estratégico por mantener una presencia activa en varias regiones del mundo, y esto encaja muy bien con África.De acuerdo con el profesor del Departamento de Economía de la Universidad Federal de Paraná, Sudáfrica está interesada en crear una moneda única para los BRICS. Entretanto, la construcción, la arquitectura financiera necesaria para una moneda común es extremadamente compleja y depende de factores políticos como la estabilidad política, percepciones políticas y "la división de la estrategia política internacional".El experto afirma que el debate sobre la creación de una moneda común para los BRICS es el resultado de un proceso de deconstrucción del dominio del dólar.Añade que a medida que otros países se han dado cuenta de este poder destructivo del dólar, especialmente cuando EEUU decide excluir a un país del sistema SWIFT, se ha iniciado la búsqueda de una alternativa a la moneda estadounidense. Las actuaciones de EEUU han despertado "una tremenda desconfianza" entre los que apoyaban sus transacciones económicas y financieras internacionales en dólares. Se hizo evidente que "dependiendo de la coyuntura, los Estados pueden ser excluidos, como ocurrió con Irán, con Venezuela", señala el experto.El especialista subraya que, por el momento, no es posible predecir la aparición de un mundo con esferas monetarias coexistentes o que este sistema monetario y financiero alternativo tendrá un éxito inmediato. Sin embargo, es posible que las transacciones comerciales estén cada vez más comandadas por otro conjunto de monedas, sin la presencia del dólar.Pero esto implica "muchas cuestiones de coordinación y estabilidad política, de gestión de la balanza de pagos de los países", sostuvo Castro.Asimismo, Castro está de acuerdo con el hecho de que el BRICS se volvería más atractivo si se implementa la propuesta de la moneda común, pero subraya que el fortalecimiento del grupo debe ir más allá de la discusión de la propuesta y es crucial para el BRICS que todos los miembros estén decididos a impulsar el grupo.Al mismo tiempo, destaca que el actual escenario global está "extremadamente minado" y que el mundo se enfrenta a una crisis."La evolución que pueda tener el conflicto entre Rusia y Ucrania es todavía muy difícil de predecir. Porque EEUU está librando una guerra por delegación, y sus aliados están decidiendo suministrar armas a Ucrania. No sabemos si esto puede derivar en un conflicto nuclear, en qué medida esto tiende a crear tensión en el terreno internacional y a disminuir el margen de maniobra de los países", expresó el experto.Subraya que la creación de una alternativa financiera al dominio del dólar no se producirá sin una fuerte oposición de EEUU.Concluye afirmando que "EEUU hará todo lo posible para socavar cualquier propuesta de moneda común, ya sea para los BRICS o para Mercosur".

