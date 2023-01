https://sputniknews.lat/20230126/rusia-no-utilizaria-el-dolar-en-sus-relaciones-comerciales-con-africa-1135074483.html

Rusia no utilizaría el dólar en sus relaciones comerciales con África

Rusia no utilizaría el dólar en sus relaciones comerciales con África

La moneda única de los BRICS facilitará las transacciones entre Rusia y África, más de eso, esta medida ayudará a independizarse de los sistemas externos... 26.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-26T17:07+0000

2023-01-26T17:07+0000

2023-01-26T17:07+0000

brics

💶 divisas

sudáfrica

rusia

💬 opinión y análisis

internacional

áfrica

dólar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/07/06/1127885450_0:183:3073:1911_1920x0_80_0_0_17d81bde1c987ae5a3fc2ae0ce7bb79a.jpg

En la reunión los expertos y diplomáticos de Rusia y Sudáfrica debatieron el fortalecimiento de las relaciones entre los países socios, reforzadas en el nuevo contexto geopolítico. Por su parte, Ózerov se pronunció a favor del uso de las monedas alternativas al dólar para mantener el ritmo de las relaciones comerciales entre los dos países.Sin embargo, el embajador cree que Rusia debe centrarse en el uso de las monedas nacionales en las transacciones comerciales, ya que la moneda de los BRICS es un proyecto a medio y largo plazo."Crear una moneda común para los BRICS es un proyecto a largo plazo, que probablemente no se pondrá en práctica de inmediato. Ahora necesitamos una solución rápida, que nos permita mantener relaciones comerciales con las repúblicas sudafricanas", opinó el embajador.Asimismo, destacó que Rusia debe trabajar con el uso del rublo, así como pensar en el rand, que no es solo la moneda nacional de Sudáfrica, sino de todos los países de la Unión Aduanera del África Austral.En julio de 2022, por primera vez fue abordada la idea de la creación de una moneda común para los BRICS. Según una declaración del presidente ruso Vladímir Putin los BRICS tendrán "una moneda de reserva internacional basada en la cesta de monedas de nuestros países".Estiman que el proyecto se hará más popular a medida que aumente la presión de Occidente, especialmente en base a las sanciones. En particular, el 24 de enero, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que no se puede confiar en los mecanismos financieros de Occidente.El tipo de moneda, que se base en la cesta de varias monedas nacionales, se utiliza exclusivamente para transacciones comerciales internacionales, y no sustituiría a las divisas nacionales de los países miembros. El proyecto que se debate en los BRICS pretende reducir la dependencia del dólar y es similar al anunciado el 23 de enero por los presidentes de Brasil y Argentina. Así, durante una visita a Argentina, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva expresó su apoyo a este tipo de iniciativas.Rusia y SudáfricaSudáfrica, que ocupa la presidencia de los BRICS en 2023, mantiene una política de neutralidad en relación con el conflicto ucraniano. El país se ha abstenido en gran parte de las votaciones sobre el tema en la Asamblea General de la ONU, pero al parecer ha sufrido presiones de diplomáticos occidentales para que dé marcha atrás en su postura."Por parte de algunos de nuestros socios en Europa y otros lugares, había una sensación de intimidación paternalista: 'Haz esto o ya verás'", declaró la ministra de Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, en agosto de 2022.El 23 de enero, durante una visita a Sudáfrica, el canciller ruso elogió la resistencia de Sudáfrica a las presiones por países hostiles a Rusia.A su vez, Mikatekiso Kubayi, investigador del Instituto para el Diálogo Global de la Universidad de Sudáfrica (UNISA), también elogió la resistencia rusa durante los debates celebrados en el Club Valdái de Debates Internacionales."La fuerza de Rusia radica en que, a pesar de los desafíos y las sanciones, es resistente y confía en sí misma. Son rasgos que no solo Sudáfrica, sino todo el Sur Global, debería tener en cuenta", afirmó Kubayi.Por su parte, Rasigan Maharajh, director general del instituto sudafricano de investigación económica de la Universidad Técnica de Tswane en Sudáfrica, afirmó que su país reconoce el papel del pueblo ruso en la liberación del país del racismo institucionalizado del apartheid.La coordinación política entre Pretoria y Moscú a nivel estatal sigue afinándose."Rusia se une a Sudáfrica en este contexto histórico, no solo por el pasado común de lucha contra el racismo y por la autodeterminación de los pueblos (...), sino también por nuestra visión común del futuro. Queremos un mundo multipolar (...) en el que los países sean libres de aplicar el modelo económico que consideren oportuno, sin presiones externas", declaró el embajador Ózerov.El papel de los mediosLa buena relación entre los Estados no impide a los medios sudafricanos adoptar una cobertura sesgada del conflicto ucraniano, denunció Kubayi. El investigador señala que los medios de comunicación locales están oligopolizados y tienden a reproducir acríticamente los informes de los grandes conglomerados occidentales.Mazaradj dijo que esperaba que "la gente prestara atención a la coincidencia entre los participantes del sector privado y quienes trabajan para hacer avanzar estos esfuerzos propagandísticos del colectivo occidental".

https://sputniknews.lat/20230125/lavrov-anuncia-que-los-brics-debatiran-la-creacion-de-una-moneda-comun-en-la-cumbre-de-agosto-1135032695.html

https://sputniknews.lat/20230123/sudafrica-afirma-que-los-brics-juegan-rol-importante-en-reforma-de-seguridad-internacional-1134936328.html

https://sputniknews.lat/20221203/goodbye-dolar-estos-son-los-paises-que-cambian-la-moneda-de-eeuu-por-otras-divisas-1133129950.html

sudáfrica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, 💶 divisas, sudáfrica, rusia, 💬 opinión y análisis, áfrica, dólar