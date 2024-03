https://sputniknews.lat/20240302/hamas-llama-a-rusia-a-ser-el-principal-actor-en-solucion-de-crisis-en-gaza-frente-a-eeuu-1148680330.html

Hamás llama a Rusia a ser el principal actor en solución de crisis en Gaza frente a EEUU

Hamás llama a Rusia a ser el principal actor en solución de crisis en Gaza frente a EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El movimiento palestino Hamás insiste en que Rusia desempeñe un papel protagónico en la solución del conflicto palestino-israelí

"Queremos que Rusia se convierta en el actor principal, en oposición a EEUU e Israel. Alentamos y proponemos que Rusia cuente con el apoyo de varios países que la apoyarán en ese sentido. Trataremos de lograr ese objetivo, para alcanzar un equilibrio en esa cuestión", destacó Abu Marzuk.Agregó que Hamás está perdiendo la confianza en las autoridades israelíes, ya que por el momento no se ha alcanzado un acuerdo sobre una tregua en la Franja de Gaza.En sus palabras, Hamás está dispuesto a abordar el tema de la liberación de los rehenes, incluidos los rusos, solo después de un alto el fuego en Gaza. Para elaborar las listas de rehenes en Gaza, que Israel exige, primero hay que llegar a una tregua, añadió.Hamás no ve divergencias insuperables en la formación de un gobierno palestino únicoEn cuanto a la formación de un gobierno palestino único, destacó que Hamás no ve ninguna divergencia insalvable con otras facciones."Por supuesto, (las diferencias) son superables, y esperamos que podamos hacer frente a todas las dificultades. El principal problema es la intervención extranjera de Estados Unidos e Israel en los asuntos palestinos. Todos los objetivos inalcanzables en nuestras negociaciones precisamente se deben a esta interferencia", indicó el representante de Hamás.Del pasado 29 de febrero al 1 de marzo en Moscú se celebraron unas consultas de dos días que contaron con la participación de todas las facciones palestinas. Como resultado, las partes aprobaron una declaración conjunta.Según Abu Marzuk, fue decidido posponer las conversaciones sobre la creación de un gobierno único de Palestina "para formalizar los pensamientos y ponerse de acuerdo con todos sobre la forma y el modo de hacer todo en breve".Asimismo, el representante de Hamás destacó que el movimiento confía en que pronto se celebre una nueva reunión de esas facciones para discutir las modalidades del futuro gobierno unificado de Palestina.El 26 de febrero, el primer ministro, Mohammad Shtayyeh, presentó al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, la dimisión de su Gobierno debido a los "acontecimientos relacionados con la agresión contra la Franja de Gaza y la escalada en Cisjordania y Jerusalén".La renuncia del Gobierno se produjo en medio de noticias sobre unas negociaciones en curso entre las facciones palestinas, incluido el movimiento Hamás, para formar un Gobierno unificado que gobierne sobre todos los territorios palestinos.El pasado 7 de octubre, Hamás lideró un ataque a más de 20 comunidades israelíes, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a 253 rehenes, de los cuales unos 100 fueron liberados semanas después en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició una campaña de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 30.200 palestinos muertos, así como más de 71.300 heridos, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

