Occidente "está muy implicado" en el apoyo a Kiev al enviar en secreto a sus soldados

EEUU ya ha colocado a sus soldados en secreto en conflictos en el extranjero y no hay razón para creer que no lo hubiera hecho ahora, subrayó a Sputnik el... 02.03.2024, Sputnik Mundo

"Es algo que, por ejemplo, solíamos hacer mucho durante la era de la guerra de Vietnam", explicó Ritter. "Muchos de los pilotos de Air America que volaban misiones de combate sobre Laos, donde el Congreso prohibía operar al personal militar estadounidense, eran pilotos de la Fuerza Aérea de EEUU que (...) eran llamados al despacho del comandante para ser despedidos y luego iban a un despacho contiguo donde había un oficial de la CIA (...) y salían a misiones", destacó Scott Ritter.Los oficiales en activo "serían difíciles de identificar", comentó Ritter, citando las limitaciones legales y políticas, pero añadió que los contratistas serían una opción más realista.Señaló también que "hay razones para creer que durante la batalla de la ciudad de Mariúpol [de marzo a mayo de 2022], había personal francés en servicio activo, algunos que murieron al ser evacuados (...) otros que fueron evacuados con éxito a instancias del presidente francés [Emmanuel Macron] que rogó a los ucranianos que los sacaran".Sus declaraciones se produjeron un día antes de que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, declarara que hay tropas estadounidenses, británicas y francesas, no solo mercenarios, operando en Ucrania.Ritter también mencionó un "incidente reciente" en el que murieron "varias docenas de ciudadanos franceses" con "estatus militar francés anterior o incluso actual". El analista no especificó a qué incidente se refería, pero a finales de enero desde Rusia declararon que 60 soldados extranjeros, en su mayoría mercenarios franceses, habían muerto durante un ataque de alta precisión en Járkov. El Gobierno francés negó las acusaciones, pero más tarde admitió que entre los muertos había ciudadanos franceses y afirmó que se trataba de trabajadores de ayuda humanitaria, sin dar más detalles.Al menos en el caso de EEUU, los presidentes reciben protección legal para estas acciones a través de conclusiones presidenciales que el mandatario presenta a un "número limitado" de legisladores que "gestionan los comités de supervisión" y les explica que "el presidente va a operar en violación de estas leyes, pero está notificando al Congreso [sobre ello]". Tras señalar que en los últimos años los presidentes han firmado conclusiones después de ser descubiertos y no han tenido que hacer frente a ninguna consecuencia, Ritter destacó que éste es un problema de larga data con el Poder Ejecutivo en Estados Unidos. "Ningún presidente ha tenido que rendir cuentas por cosas de esta naturaleza (...) Cada presidente [reciente] ha firmado múltiples conclusiones para excusar el comportamiento inconstitucional [en] el empleo del poder militar estadounidense".

