Putin declara inaugurado el Festival Mundial de la Juventud | Videos

TERRITORIO FEDERAL DE SIRIUS, RUSIA (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, dio por inaugurado el Festival Mundial de la Juventud 2024, que tiene lugar... 02.03.2024, Sputnik Mundo

"Nuestro país ya ha celebrado tres veces foros juveniles de gran escala, y cada vez confirmaron que para las generaciones jóvenes no hay fronteras ni líneas divisorias. Se comunicarán con aquellos con quienes quieran comunicarse, obtendrán el conocimiento y la experiencia que necesitan. Esto lo han demostrado cientos de miles de solicitudes para participar en el festival que nos llegaron de 190 países", señaló Putin en un mensaje de vídeo a los participantes en la ceremonia de apertura del Festival. El mandatario subrayó que la hermandad de las naciones siempre ha sido y sigue siendo el principal pilar, ventaja y fuerza de Rusia. Asimismo, Putin expresó que la gente de todo el mundo debe luchar de manera conjunta contra la pobreza, el terrorismo y la propagación de las drogas."Trabajar juntos por el bien de las generaciones futuras, combatir la pobreza y el terrorismo, las enfermedades y la propagación de las drogas, preservar la riqueza natural única, el patrimonio cultural, toda la belleza y la diversidad del planeta. En ese mundo, el racismo, los dictados, los dobles raseros y las mentiras no tienen cabida", proclamó.El presidente ruso subrayó que cada persona "es libre de hablar su idioma, seguir la fe y las tradiciones de sus antepasados". En sus palabras, la mayoría de los habitantes del mundo comparten valores como la igualdad y la justicia, las tradiciones de una familia fuerte y la asistencia mutua, el servicio a su patria y la responsabilidad de su destino, e indicó que es necesario defenderlos colectivamente.El Festival Mundial de la Juventud se celebra del 1 al 7 de marzo en el territorio federal de Sirius por iniciativa del presidente ruso y cuenta con la participación de 20.000 líderes jóvenes, incluidos 10.000 extranjeros, en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, los deportes, el voluntariado y la caridad entre otros. En particular, 630 jóvenes llegaron desde Bielorrusia, más de 200 desde Uzbekistán y 275 desde Tayikistán. La India está representada por 360 líderes jóvenes, la República Democrática del Congo por 100 personas, 95 jóvenes vinieron de Bangladés y unas 100 personas representan a Argentina. Además, 15 estadounidenses y una delegación de Corea del Norte visitarán Rusia en el marco del festival. Por primera vez en la historia del movimiento, se dio la oportunidad de participar a adolescentes de 14 a 17 años, por lo tanto, el festival contará con la presencia de 1.000 escolares de 78 países. Los líderes en cuanto al número de estudiantes participantes son Abjasia, Argelia, Armenia, Bielorrusia, Brasil, Egipto, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Osetia del Sur, Pakistán, Serbia, Tayikistán y Uzbekistán. También, el festival cuenta con la participación de expertos en diferentes áreas, voluntarios, periodistas y representantes de medios de comunicación, y otros invitados. Sputnik actúa como socio informativo del Festival Mundial de la Juventud 2024.

