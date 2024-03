https://sputniknews.lat/20240303/inteligencia-artificial-la-otra-arma-de-israel-en-gaza-que-levanta-controversia-1148697062.html

La inteligencia artificial de Israel podría generar aún más devastación en Gaza

El uso de armas automatizadas mediante la inteligencia artificial por parte de las fuerzas israelíes podría aumentar la devastación en la Franja de Gaza... 03.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-03T23:40+0000

2024-03-03T23:40+0000

2024-03-03T23:49+0000

El Ejército de Israel ha llevado a cabo sus ataques en Gaza con base en un sistema de inteligencia artificial llamado Gospel. De ese modo determina sus objetivos, donde supuestamente se encuentran miembros de Hamás, la organización que Tel Aviv ha prometido desaparecer de la faz de la tierra, como lo dijo el propio Benjamín Netanyahu.Sin embargo, las agresiones israelíes también han sido dirigidas a infraestructuras civiles como hospitales, escuelas, campamentos de refugiados, edificios residenciales y hasta oficinas de agencias humanitarias. El país hebreo afirma que Hamás utiliza a la población palestina como "escudo". La organización 7amleh-The Arab Center for Social Media Advancement ha advertido que el uso de armas automatizadas en la guerra "supone la amenaza más nefasta para los palestinos", mientras que la Asociación para los Derechos Civiles en Israel presentó hace unas semanas una solicitud de libertad de información a la división jurídica de las Fuerzas de Defensa israelíes exigiendo más transparencia sobre los objetivos automatizados.Un análisis del medio estadounidense Politico señala que "Israel está desplegando nuevas y sofisticadas tecnologías de inteligencia artificial a gran escala en su ofensiva en Gaza", lo cual ha levantado las alarmas en todo el mundo, aunque en Washington no suenen lo suficientemente fuerte como para iniciar un debate sobre el tema. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no han brindado grandes detalles sobre su sistema Gospel, pero hasta ahora solo se sabe que éste sirve para analizar rápidamente grandes cantidades de datos y generar posibles objetivos de ataque. Sin embargo, las decisiones finales las toman los altos mandos. La presión para obtener más respuestas sobre la guerra de inteligencia artificial de Israel tiene el potencial de reverberar en Estados Unidos, creando demandas para que los estadounidenses vigilen la tecnología de sus aliados en el extranjero y creando un área política delicada para los legisladores estadounidenses que buscan utilizar la IA en futuros campos de batalla, apunta Politico."Algunos de los que siguen de cerca la política de guerra de IA en Estados Unidos sostienen que Israel está distorsionando el propósito de la tecnología, utilizándola para ampliar las listas de objetivos en lugar de proteger a los civiles. Y, según ellos, Estados Unidos debería denunciar a las FDI por esa violación de la ética", destaca el medio. También dijo que las FDI parecen estar permitiendo una definición amplia de estos "objetivos de poder"."Con más de 30.000 bajas en Gaza, es difícil saber si las FDI están utilizando IA de alta tecnología para identificar objetivos o lanzando dardos a un mapa", dijo Shaan Shaikh, subdirector y miembro del Proyecto de Defensa de Misiles en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "Estados Unidos debería utilizar su influencia desaprovechada para dar forma a estas operaciones, pero hasta ahora la Administración Biden no ha querido hacerlo".

2024

