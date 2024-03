https://sputniknews.lat/20240303/ucrania-es-una-gran-derrota-para-occidente--1148686473.html

Ucrania es una "gran derrota" para Occidente

Ucrania es una "gran derrota" para Occidente

Sputnik Mundo

El primer ministro francés Emmanuel Macron mantuvo sus comentarios sobre el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania, diciendo que quería mantener una... 03.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-03T00:19+0000

2024-03-03T00:19+0000

2024-03-03T00:19+0000

defensa

ucrania

occidente

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

💬 opinión y análisis

otan

emmanuel macron

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/03/1148686713_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_443b8628ac37037a16625a8d04256462.jpg

El conflicto en Ucrania representa una "gran derrota" para las potencias que se han acostumbrado a "dominar el planeta Tierra durante cientos de años" y que van a tener que "acostumbrarse a una nueva y amarga realidad", el doctor y profesor de Historia, Gerald Horne, para el programa The Critical Hour de Sputnik .Horne explicó que la posición de la OTAN es “la peor de ambos mundos”, porque “está atrapada en una guerra que no puede ganar y no puede darse el lujo de perder. Y cuando estás en esa situación, inevitablemente, eso conduce a los tipos de comentarios intemperantes de Macron, lleva a Rishi Sunak de Londres a enviar a la flor de la juventud británica a un destino incierto en Ucrania", dijo, refiriéndose a comentarios de Scholz de que ya hay personal del Reino Unido en Ucrania operando lanzamientos de misiles Storm Shadow.La situación internacional no es lo que esperaba la Casa Blanca, dijo Horne, pero "en lugar de hacer una evaluación sobria y tratar de sacar lo mejor de esta situación bastante desalentadora, están flotando ideas sobre un conflicto nuclear". "Vemos que esta es una gran derrota infligida a las potencias que han estado dominando el planeta Tierra durante cientos de años, y ahora tendrán que acostumbrarse a una nueva y amarga realidad", dijo Horne.Horne también habló del conflicto en curso y en expansión en el Medio Oriente, las elecciones en Indonesia y la protesta por la autoinmolación del miembro del servicio de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Aaron Bushnell contra la guerra en Gaza.

https://sputniknews.lat/20240302/la-presencia-de-la-otan-en-ucrania-no-sorprende-a-nadie-1148685372.html

https://sputniknews.lat/20240302/con-sus-declaraciones-macron-agravo-aun-mas-la-situacion-desesperada-de-ucrania-1148650092.html

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, occidente, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 💬 opinión y análisis, otan, emmanuel macron