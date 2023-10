"Todos los imperios caen tarde o temprano" y las potencias económicas no son la excepción

https://sputniknews.lat/20231017/todos-los-imperios-caen-tarde-o-temprano-y-las-potencias-economicas-no-son-la-excepcion-1144817225.html

Los países conocidos como el grupo de los "mil millones de oro" se encaminan a seguir perdiendo liderazgo y, al igual que los grandes emporios históricos... 17.10.2023, Sputnik Mundo

Recientemente, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró ante la Comunidad de Estados Independientes (CEI), en Kirguistán, que estas potencias ya no cuentan con el mismo poder que en el pasado. "Las tendencias son las siguientes: debido a circunstancias puramente objetivas, a pesar de sus intentos por mantener su liderazgo, los países de los llamados 'mil millones de oro' están perdiéndolo gradualmente", destacó el 13 de octubre.Para el experto en economía consultado por Sputnik, aún es difícil vislumbrar cuándo ocurrirá la debacle total del grupo, pero históricamente está demostrado que eso pasará.Por esta causa, refiere Cruz Blanco, próximamente Estados Unidos se verá obligado a compartir parte de sus riquezas con jugadores del sur global, además del gigante asiático. "Los países que, geográficamente, o que sean hábiles y se sumen a China, podrían lograr una rebanada de este pastel, y en esta posición [Washington] deberá aceptar la pérdida, porque ya no hay más mundo para conquistar. Ese será el sistema inevitablemente", agrega.Los BRICS frente a la hegemoníaEn su discurso en Kirguistán, Putin detalló que los volúmenes de producción están aumentando en los países del sur global, sobre todo en Asia. Recordó también que los volúmenes del Producto Interno Bruto (PIB) han aumentado en los países del BRICS —Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfirca— especialmente tras la ampliación de sus miembros, y superan significativamente a los países del G7 —EEUU, Japón, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Canadá—.En esta misma línea, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Óscar Rojas precisa que algunos de los rubros donde es evidente que, poco a poco, las grandes potencias hegemónicas pierden su poder es a través de la producción y la circulación de mercancías."Dadas las crisis, quizá el poder que todavía tiene (el bloque tradicional), y esto de manera relativa, es el canal financiero. Sin embargo, no lo tiene completamente dominado. Lo que está sucediendo al mismo tiempo es que el poder en todos esos rubros ahora se refleja en los BRICS", asevera en entrevista para Sputnik.El experto destaca que, desde la crisis financiera y económica de 2008, Estados Unidos entró en un ciclo paulatino de desindustrialización, mientras que China comenzó a avanzar en ello."Es un pueblo tan esencial que a su alrededor ha podido seguir profundizando el esquema de colaboración con estos países [BRICS] que, de alguna otra manera, han sido agraviados sistemáticamente por el dominio de [Washington]", pero que han sabido aprovechar su vecindad geográfica para establecer nuevos vínculos comerciales, apunta.Estas naciones cuenta con productos tan diversos que, en caso de lograr una mayor cohesión, podrían forjar un bloque sólido que resista los embates estadounidenses y de sus aliados. "Si el comercio lo concretan y lo respaldan con una moneda única, sí se ven como un contrapeso importante al resto de los bloques económicos, principalmente el occidental", agrega Cruz Blanco.Además, la nación gobernada por Xi Jinping no es la única que presenta resultados positivos. Según el mandatario ruso, la economía de su país puede alcanzar un crecimiento económico de 3% este año. Ante esta estimación, el investigador de la UNAM refiere que es posible, ya que se ha comprobado que Rusia superó las sanciones más férreas impuestas en su contra por la operación militar especial que sostiene en Ucrania desde febrero de 2022.Estrategias a seguirPara que Rusia y el total de los BRICS, junto a otras naciones, sigan haciendo frente a la hegemonía del grupo de los "mil millones de dólares", los expertos consideran que es fundamental seguir apoyándose, ya que rubros como la pandemia de COVID-19, las sanciones por el conflicto entre Moscú y Kiev y ahora la escalada de tensiones entre Israel y Palestina afectan a todas las naciones, pero principalmente a Occidente.El conflicto palestino-israelí "tiene que resolverse. Puede generar perturbaciones económicas sin duda, pero al mismo tiempo es un símbolo de la pérdida de fuerza hegemónica, a tal grado de que (resulta) algo que es insostenible tanto (en sentido) económico como político y a nivel humanidad. No podemos tener en pleno siglo XXI la intención de un genocidio", subraya Rojas.Cruz Blanco reitera que, para lograr un buen avance frente a las hegemonías, es fundamental aliarse a China. "En la medida que estos países se abran a la inversión con China tendrán un impulso, y si saben hacer bien las cosas, podrán adquirir también tecnología, y esto les va a permitir avanzar en términos de desarrollo económico y financiero. Este último será clave para forjar un mundo más [diverso] y donde también Rusia tendrá un papel preponderante, no solamente porque tiene fuertes insumos naturales, sino porque cuenta con un poderío militar trascendente", concluye.

