Tiempos complejos se avecinan para la economía mundial por el conflicto palestino-israelí

El 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás atacó territorio israelí. Además, tomaron cautivos a civiles y militares. Ante ello, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que su país se encontraba en estatus de guerra e inició una contraofensiva en Gaza y en los puntos donde se concentraba Hamás.Ante la situación, la presidencia de Palestina recriminó a Israel décadas de asedio contra su población y consideró que la paz es viable entre las partes, siempre y cuando se tome en cuenta su derecho a la independencia y la soberanía, y se defina a Jerusalén oriental como la capital del Estado palestino.Tras cuatro días de la escalada del conflicto, hay cientos de muertos y miles de personas heridas. Ante esta situación, la mirada de las naciones y sus mercados está puesta en lo que acontezca en la región.El factor geoestratégicoEl experto también identifica al entorno geoestratégico como una de las piezas medulares para poder estimar el impacto del conflicto en los mercados. El especialista expone que, dependiendo de la postura de las naciones respecto a Israel y Palestina, será el desempeño de ciertas industrias, por ejemplo, la armamentista."Por ejemplo, indudablemente Estados Unidos comenzará a dar a Israel mayor cantidad de armas y tanques (...). En este momento, Israel está reforzando su Ejército con los reservistas, pero debe dotarlos de [armamento]; eso va a tener un costo. Recordemos que el único sector y las empresas que no pararon durante la pandemia fueron las de armas (...)", destaca.Igualmente, esto tendrá afectaciones en la cadena de alimentos y medicinas que se distribuyan alrededor del mundo, asegura. El petróleo forma parte de esta oleadaEl precio del petróleo fue uno de los primeros en reflejar las reacciones de los mercados ante la escalada de tensiones entre Palestina e Israel.Por ejemplo, el pasado 9 de octubre el crudo Brent subió 4,2%, a 88,15 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) tuvo un alza de 4,3%, con un precio de 86,38 dólares por barril. Al respecto, el experto en la industria de hidrocarburos, energía y economía Ramses Pech detalla en entrevista para Sputnik que, en ese ámbito, la posición de Irán, que está muy cerca del Estrecho de Ormuz, será relevante ya que entre 25% y 35% del crudo mundial atraviesa esa zona.Teherán "ha estado reincorporado la exportación desde su crudo y es lo que les había ayudado a financiar varias cosas. Si se llega a tener una restricción [por parte de naciones occidentales], la nación de Oriente Medio no contará con dinero [suficiente] y esto significa que faltarían entre uno y 1,5 millones de barriles de petróleo en el último trimestre del año", dice el especialista.Pech refiere que, en caso de que el precio del barril rebase los 100 dólares, los efectos serán similares a los que ocurrieron al inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.En esta línea, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirma que el mercado mundial podría sufrir un déficit de alrededor de 1,5 millones de barriles por día (bpd) a finales de 2023. Esto, a pesar de todo, jugaría a favor de exportadores, gracias a los precios elevados de hidrocarburos y, al mismo tiempo, es "una señal ominosa" para las economías occidentales, sobre todo de Europa.Otra vez sube la inflaciónLos especialistas coinciden en que los cambios en la economía, finanzas y las diversas industrias ocurrirán rápidamente, debido a que la escalada de tensiones evoluciona de manera acelerada.Uno de los primeros se observará en la inflación, tendencia que, a nivel mundial, había tardado en recuperarse por la pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania. "Es posible que no veamos altos niveles inflacionarios como en 2022, pero que sí exista un repunte. Si [el mundo] pensaba reportar en 2024 una inflación a la baja y que, por lo tanto las tasas de interés descendieran, la extensión de las [tensiones entre Israel y Hamás] podría afectarlas (...). Debido al alza, las tasas de interés podría disminuir más lento de lo que se tenía planeado para el siguiente año y que el objetivo se consiga hasta 2025", indica Morales Chávez.El experto comenta que, si bien esto afecta en diversos rubros, los que suelen padecer más son los países que tomaron deuda, especialmente si esta fue en dólares. "Tendrá un costo financiero directo, pero depende del tiempo" que dure esta situación.A esto se une la depreciación de dólar y de diversas monedas a lo largo del mundo, entre ellas, el peso mexicano.Ante esto, ¿qué se puede hacer?Para Pech, una de las maneras en las que las naciones pueden protegerse ante eventuales problemas económicos es con la delimitación de su postura sobre el conflicto y el análisis de las relaciones que mantienen con los entes involucrados.Por ejemplo, México, que es el segundo socio comercial más importante de Israel en América Latina, es neutro en cuanto a las tensiones que, a lo largo de la historia, se han mantenido en esa región. Sin embargo, en el territorio mexicano hay un fuerte arraigo de la comunidad judía, misma que ha invertido en diversos proyectos a lo largo del país.Morales Chávez apuesta por la ampliación del gasto de cada país, dependiendo de sus capacidades y recursos. Si eso no se puede, "se aplicaría una política monetaria más restrictiva, donde se eleve la tasa de interés para que sus precios no vuelvan a repuntar".

