Rusia ha sabido sobreponerse a los bloqueos y "desarrollar una economía de bienestar muy fuerte"

El nuevo orden multipolar, la reacción de Occidente ante los intentos de acercamiento de Rusia tras el fin de la Guerra Fría y el fracaso de las sanciones... 05.10.2023, Sputnik Mundo

Humberto Morales, académico de la Universidad Autónoma de Puebla y especialista en historia económica y política, considera que el país eurasiático ha conseguido una fortaleza económica que le permite resistir los embates geopolíticos de sus adversarios. "Se nota en su población, se nota en su infraestructura, se nota en su capacidad de consumo interno que demuestra que es una economía sólida, que tiene un pueblo con un nivel de vida medio-alto: eso es muy importante porque permite legitimar las acciones de un gobernante", estimó Morales en entrevista con Sputnik.Según él, Occidente ha jugado mal porque los bloqueos y las sanciones impuestas a Moscú por el conflicto ucraniano en realidad han tenido un efecto contraproducente, ya que las complicaciones económicas las están sufriendo las naciones occidentales. "Son los que sufren las consecuencias del conflicto energético, que son los que sufren las consecuencias del encarecimiento de los granos y de otras materias primas que han elevado los niveles de inflación en estos países y, por lo tanto, pareciera ser que la jugada no salió bien", explica."Rusia tiene la capacidad de resiliencia, de sobrevivencia por sí misma y, por otro lado, no tiene nada que temer o que esconder en el escenario internacional", afirma Morales.Un impulso al mundo multipolarLa propuesta del presidente Putin sobre generar un orden multipolar en el que se respeten las soberanías y en el que se termine "el saqueo occidental" suena coherente, sobre todo tomando en cuenta que Moscú ha intentado generar una nueva relación con Eurasia que le ha permitido recuperar el prestigio que tuvo en tiempos soviéticos. "Él [el presidente Putin] aboga por un multipolarismo que permita que los países que han tenido problemas de soberanía, que han tenido problemas de independencia, que han tenido problemas de autodeterminación, se puedan sentar en la mesa en calidad de iguales y, de esta manera, equilibrar las relaciones internacionales", afirma Morales, uno de los participantes en los debates del Club Valdái.Los errores de OccidenteOtros académicos latinoamericanos consultados por Sputnik subrayaron la referencia del mandatario ruso a la actitud de los países occidentales tras el fin de la Guerra Fría.Y es que Washington y sus socios malinterpretaron la disposición de Rusia a dialogar después de la desintegración de la Unión Soviética, al considerarla como una señal de debilidad de Moscú, pero se equivocaron, aseguraron. Además, señalaron, también fallaron al subestimar la respuesta del Gobierno ruso ante una política expansionista, de agresiones y ataques por parte de Occidente. Los expertos coincidieron en que los países occidentales buscaron aprovecharse de esta disposición de Moscú a cooperar para intentar imponer sus puntos de vista en contra de los intereses de la propia Rusia."Luego de la desintegración de la Unión Soviética y ya con la presidencia de Vladímir Putin, se buscaron acercamientos concretos, se buscaron espacios para la negociación en donde fueran respetadas las demandas de seguridad, las demandas económicas, las demandas políticas de Rusia", explicó Estévez, especialista en Rusia y miembro del Centro de Estudios de Eurasia de la UAM."Estas élites finalmente están tomando una posición que muchas veces ni siquiera está beneficiando a sus propios pueblos y ya no digamos a otras comunidades fuera de Occidente", dijo el profesor universitario.Para el doctor Estévez, la reacción de Moscú fue tratar de detener la expansión de Occidente a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y frenar una confrontación "que puede ser mucho más grande y que puede ser mucho más costosa en términos económicos y, sobre todo, en términos en términos de vidas humanas".¿Subestimaron a Rusia?"Pensaron que iba a ser muy fácil vencer", afirma la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, doctora en Relaciones Internacionales por la UAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México."Cuando se desintegró la Unión Soviética, Rusia y otros países de Europa del Este decidieron acabar con el Pacto de Varsovia y esperaban a su vez que ya no existiera la OTAN. Sin embargo, Occidente, que siempre ha vivido saqueando a otros países, sobre todo países en desarrollo, concluyó que no iba a terminar con la OTAN, que no iba a desaparecerla. Y cuando Rusia les pidió unirse a la OTAN, claro que no querían porque había sido su principal contrincante y siempre vieron a Rusia como un enemigo a vencer. Pero, además, porque quieren las materias primas de Rusia", explica la académica, especializada en la geopolítica energética mundial posterior a la Guerra Fría y en la situación actual de Rusia y de su ámbito de influencia en Asia Central y el Cáucaso.De acuerdo con la doctora Gutiérrez del Cid, cuando la industria petrolera y gasera rusa se recuperó, y se construyó junto con Alemania el gasoducto Nord Stream 2, Estados Unidos no quiso que sus aliados otanistas dependieran más de Moscú y que Alemania tuviera una mayor influencia porque iba a ser un concentrador de gas ruso e iba a venderlo a otros países."Sin embargo, midieron mal la situación porque pensaron que Rusia iba a ceder cuando Zelenski djo que se salía de los Acuerdos de Minsk, que se salía de los acuerdos de Budapest para la construcción de una bomba sucia y que no iba a ser neutral; entonces, pensaron que Rusia, frente al apoyo de la OTAN, iba a ceder y a colapsar", afirma la profesora de la UAM."En realidad lo que ha sucedido es que se han quedado casi sin armas en Occidente por pasarlas a Ucrania, y Ucrania ha vendido estas armas en el mercado negro", explica la investigadora, quien señala que aun cuando son al menos 30 países los que libran una batalla contra Moscú no han podido vencerla ni afectar en gran medida su economía porque Moscú ha recurrido a la sustitución de importaciones y está produciendo lo que no tenía. Confrontación con China, telón de fondo Para el doctor Estévez, el conflicto en Ucrania es el telón de fondo de un problema más grande que tiene que ver con la confrontación de Estados Unidos y China que se ha dado durante varias administraciones estadounidenses, desde la presidencia de Barack Obama y Donald Trump hasta ahora con Joe Biden.Según el especialista, Washington ha tratado de contener el crecimiento de Pekín y la influencia de este país en distintos espacios y foros, e incluso ha fomentado la creación de alianzas militares que buscan la contención del crecimiento económico e influencia de Pekín.Al mismo tiempo, explica Estévez, China y Rusia han sabido colaborar y eso les ha permitido construir un espacio de seguridad que les da el potencial de crecimiento económico.En este sentido, dice, el intento de debilitar a Moscú desde Occidente también busca debilitar una asociación que, si bien no es militar, sí es importante a nivel geopolítico. "Entonces, si no se detiene esta condición de confrontación entre Occidente y otros espacios, ya no solamente Rusia, sino China y otras latitudes, podríamos ver un escenario cada vez más conflictivo en donde se tiene el potencial de un conflicto armado de mayor envergadura", advierte el investigador.

