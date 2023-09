https://sputniknews.lat/20230831/washington-buscaria-revivir-el-viejo-enfrentamiento-nuclear-de-la-guerra-fria-1143233997.html

Washington buscaría revivir el viejo enfrentamiento nuclear de la Guerra Fría

Washington buscaría revivir el viejo enfrentamiento nuclear de la Guerra Fría

El despliegue estadounidense de aviones F-35 y armas nucleares en el Reino Unido se presenta como respuesta a las tensiones con Rusia, pero en realidad es una... 31.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-31T23:45+0000

2023-08-31T23:45+0000

2023-08-31T23:45+0000

defensa

seguridad

karen kwiatkowski

eeuu

ucrania

reino unido

otan

armas nucleares

f-35

lockheed martin f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0b/1139350304_0:43:831:510_1920x0_80_0_0_db14788af3f323a7fced9d9b51d59a1b.jpg

Un periódico estadounidense ha revelado los planes del Pentágono de devolver las bombas nucleares estadounidenses al Reino Unido tras 15 años de ausencia, con 50 millones de dólares destinados a nuevas instalaciones de apoyo en Royal Air Force (RAF) Lakenheath, al norte de Londres. El cambio será paralelo a la sustitución de los viejos aviones F-16 Falcon por los nuevos F-35 Joint Strike Fighters, aviones furtivos autorizados a transportar bombas nucleares B61-12 de rendimiento variable.Según una solicitud presupuestaria del Congreso para el próximo año, los fondos ayudarán a construir un dormitorio de 144 camas que "albergará el aumento de personal alistado como resultado de la posible misión de aseguramiento", un término de la jerga del Pentágono para referirse al manejo de armas nucleares, según los expertos.Durante la Guerra Fría, Washington obtuvo un permiso británico para estacionar armas nucleares en la base para su posible uso contra las fuerzas del Pacto de Varsovia, el análogo dirigido por los soviéticos de la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que incluía a la mayoría de los Estados socialistas de Europa del EsteEstados Unidos también mantenía armas nucleares en bases de Holanda, Bélgica, Alemania Occidental, Italia y Turquía, con varios acuerdos para que las fuerzas aéreas locales transportaran y desplegaran bombas nucleares de gravedad de propiedad estadounidense. En su apogeo, Estados Unidos mantuvo 480 bombas nucleares en Europa, 110 de ellas en Lakenheath.Las armas nucleares estadounidenses fueron retiradas de la RAF de Lakenheath en 2008 como parte de una retirada más amplia que incluía la retirada de armas nucleares de Grecia y Alemania.La teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Karen , exanalista del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dijo a Sputnik que la medida no era necesariamente una reacción al conflicto ucraniano en curso, sino que formaba parte de una "actualización" planificada desde hace tiempo de las armas de la OTAN en el Reino Unido, la cual forma parte de un aumento de la postura ofensiva de la Alianza atlántica en la última década, de la que el conflicto en Ucrania es solo una consecuencia."Creo que se trata del despliegue largamente planeado del F-35 como último caza polivalente de reemplazo, un sistema estadounidense en el que han invertido y comprado muchos países de la OTAN. El calendario de estas entregas está fijado de antemano y suele retrasarse varias veces. Los cuatro primeros F-35 se entregaron hace unos años", explicó Kwiatkowski."Lo veo menos estratégico y más oportunista, desde la perspectiva de los burócratas de defensa y los productores de armas del Reino Unido y EEUU", agrega. "La estrategia declarada de la OTAN sobre las armas nucleares depende realmente de los Estados Unidos. El expresidente estadounidense Donald Trump de 2016 a 2020 pidió responsabilidad de rendimiento y cierta atención al vasto arsenal nuclear estadounidense, y estaba dispuesto a reemplazar públicamente las armas nucleares antiguas obsoletas y poco fiables"; afirma. Por ello, dice la experta, los tratados de limitación nuclear existentes necesitaban ser renovados y actualizados y ya no eran sinceros. "Por desgracia, la renovación y la reactivación de los tratados nucleares no es algo en lo que Biden o el establishment industrial militar de Estados Unidos parezcan interesados en este momento", asegura Kwiatkowski. Kwiatkowski afirmó que el Reino Unido y el resto de la OTAN son un "mercado cautivo para el complejo militar-industrial estadounidense", lo que ha llevado a la adopción generalizada de armas de calidad inferior, como el F-35, y a la dependencia de estrategias obsoletas, incluidos los enfrentamientos nucleares de la era de la Guerra Fría."No veo una gran reacción en Gran Bretaña con respecto al F-35 o incluso a más armas nucleares, a menos que sea para empezar a cambiar su parlamento. El liderazgo del Reino Unido parece muy cómodo con la lucha indirecta contra Rusia. Y hasta que esta falsa idea de ganar una lucha nuclear sea más ampliamente rechazada entre el Parlamento, la reacción interna será silenciada, y las consecuencias son que la inseguridad y la vulnerabilidad de Gran Bretaña seguirán aumentando", dijo."Yo diría esto incluso sin la situación de Ucrania y la guerra indirecta de la OTAN: los sistemas de armas estadounidenses ya no son los mejores, y el F-35 es un excelente ejemplo de un producto caro y poco fiable, que se apoya en la reputación pasada de Estados Unidos de excelente producción y diseño de armas, una reputación que a su vez está al final de su ciclo de vida. Una de las principales razones de la OTAN es servir de mercado cautivo para el complejo militar industrial estadounidense, al que sirven a diario el Congreso y la mayoría de los presidentes", añadió. La exanalista del Pentágono recordó el adagio de que "la historia no se repite, pero rima", señalando que la retórica de la época de la Guerra Fría está siendo revivida por políticos neoconservadores de Estados Unidos y Europa que están cada vez más alejados tanto de la época a la que se remontan como de las actitudes de sus propias poblaciones."Además, los estadounidenses se enfrentan a un momento de enfado compartido y creciente contra su propio Gobierno, y se han sensibilizado ante su manipulación activa de la población", añadió.Según la especialista, es peligroso cuando domina el lenguaje simple y excluyente del mal contra el bien, ya que la paz se vuelve imposible de negociar, "como hemos visto hasta ahora con el conflicto en Ucrania"."La verdad se niega tan sistemáticamente, y la inversión de tiempo y energía en mentiras significa que cuando la verdad acaba imponiéndose, como siempre ocurre, los líderes políticos y los partidos invertidos en esas mentiras lo pierden todo", observa. Kwiatkowski afirmó que el mensaje en torno al despliegue de los F-35 en el Reino Unido probablemente se diseñó para "elevar las apuestas en Ucrania" y enviar un mensaje a Rusia y a los miembros BRICS de que Washington "va en serio y es capaz". Sin embargo, dice, la elección de la plataforma F-35, profundamente problemática, demostró que el país norteamericano no es, de hecho, ni lo uno ni lo otro."Aquí se revela una especie de desesperación, y este es el mensaje que se está enviando involuntariamente. Es esa desesperación por parte de la organización y el liderazgo de Estados Unidos y la OTAN lo que me preocupa. La Primera Guerra Mundial se produjo debido a los errores de apreciación de burócratas no elegidos y a las ambiciones decimonónicas de una realeza en decadencia en un mundo cambiante que no comprendían ni acogían. Me preocupa que hoy esté ocurriendo lo mismo, esta vez centrado en Washington", concluye.

https://sputniknews.lat/20230613/el-motivo-por-el-cual-el-pentagono-ya-no-quiere-comprar-mas-aviones-f-35--1140475666.html

https://sputniknews.lat/20230404/una-bomba-nuclear-de-eeuu-en-los-paises-bajos-podria-estar-danada-1137680891.html

https://sputniknews.lat/20230830/eeuu-podria-volver-a-alojar-armas-nucleares-en-suelo-britanico-1143200959.html

https://sputniknews.lat/20230731/rusia-pone-la-condicion-para-el-retiro-de-armas-nucleares-tacticas-de-bielorrusia-1142100635.html

eeuu

ucrania

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, karen kwiatkowski, eeuu, ucrania, reino unido, otan, armas nucleares, f-35, lockheed martin f-35, rusia, 🛡️ fuerzas armadas