Putin: las contrapartes en Occidente perdieron el sentido de la realidad y violaron todas las reglas

Las contrapartes de Occidente han perdido el sentido de la realidad y han violado todas las reglas, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la... 05.10.2023, Sputnik Mundo

internacional

club de debates valdái

vladímir putin

rusia

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/04/1144385409_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_24bcc1c2ed0555c35263939c092d01f9.jpg

Durante el evento, el mandatario ruso destacó que el mundo ha experimentado grandes cambios en los últimos 20 años, y marcó como objetivo para Rusia la construcción de un "nuevo mundo"."Nos enfrentamos esencialmente a la tarea de construir un nuevo mundo, y en esas etapas cruciales, el papel y la responsabilidad de ustedes, queridos colegas intelectuales, es extremadamente grande", comentó.Putin recordó que Moscú, tras la caída de la URSS, se involucró con toda su "energía y buena voluntad" en la construcción de "un nuevo orden mundial" que sea "más justo", ya que Rusia es capaz de hacer una enorme contribución, pues tiene "algo que ofrecer" al mundo entero."Lamentablemente, algunos no entendieron nuestra disposición a una interacción constructiva. Lo entendieron como sumisión, como un acuerdo de que el nuevo orden será construido por aquellos que se declararon vencedores en la Guerra Fría", explicó el líder ruso.Pero Rusia siempre ha aprendido lecciones de la historia, fortaleciendo la unidad y la integridad nacionales, declaró el presidente.Putin resaltó que hoy en día los problemas globales "requieren acciones conjuntas, la búsqueda de soluciones colectivas, mientras el egoísmo, la arrogancia, el desdén contra los desafíos reales inevitablemente llevarán a un callejón sin salida". Los intentos de establecer un monopolio, prosiguió, están condenados al fracaso, ya que "el mundo es diverso". El jefe de Estado ruso indicó que se niega la noción de soberanía en el mundo actual, el mundo se ve encerrado en un enfrentamiento de "nosotros o ellos", esta es la cultura viciosa del siglo XX. Sin embargo, la humanidad, según él, no avanza hacia la fragmentación y el enfrentamiento en bloque, sino al contrario, hacia la sinergia. Según él, la civilización no es una construcción universal, cada una de ellas es diferente de las demás.Nadie debe traicionar la propia civilización, es antinatural, repugnante y conduce al caos, añadió.La diversidad mundial Putin la consideró fundamental para el desarrollo general.En este contexto, agregó que la prosperidad de Occidente fue lograda en gran medida mediante el saqueo de todo el planeta y la expansión. Occidente intenta crear una imagen de enemigo de todos aquellos que no están dispuestos a seguir a las élites occidentales, apuntó el jefe de Estado. Estas, señaló, se comportan de manera irresponsable y se guían por intereses de corto plazo.En palabras de Putin, los Estados occidentales hacen lo mismo con el mundo árabe. "Selectivamente, intentan actuar con cuidado, pero en general todo se reduce a esto. Y están tratando de crear una especie de ambiente hostil incluso de los musulmanes. De hecho, cualquiera que se comporte de forma independiente y siga sus propios intereses se convierte instantáneamente en un obstáculo para estas élites occidentales, que debe ser eliminado", comentó.Asimismo, Putin enfatizó que en Occidente olvidaron lo que es la autocontención razonable y el compromiso, quieren vender sus intereses a cualquier precio. "Vamos a ver que pasa", agregó.En cuanto a EEUU y sus "satélites", el líder ruso les acusó de avanzar hacia la hegemonía. En su opinión, habrá equilibrio en el mundo cuando nadie pueda obligar a los Estados a vivir como quiere el hegemón.Rusia, en este sentido, aboga por la igualdad de todos los países, nadie debe someterse ni hacer que sus intereses dependan de los demás, manifestó Putin.Así, llamó a Occidente a abandonar la mentalidad de la era del dominio colonial.El conflicto en torno a UcraniaPutin declaró también que Rusia "no inició la guerra en Ucrania", sino que intenta terminarla. Esta crisis, en sus palabras, no es un conflicto territorial, y Moscú no quiere conquistar ningún territorio. "No iniciamos la llamada guerra en Ucrania, al contrario, tratamos de acabarla", declaró Putin, agregando que no fue Rusia que organizó el golpe de Estado sangriento en Kiev en 2014.El líder ruso agregó que "una paz duradera se establecerá solo cuando todos se sientan seguros y entiendan que su opinión es respetada y que hay equilibrio en el mundo"."No fuimos nosotros que intimidaban a los ciudadanos de Crimea y a Sebastopol con la limpieza étnica en el espíritu nazi, tampoco tratamos de obligar a Donbás a obedecer mediante ataques y bombardeos, tampoco intentamos eliminar a los que quieren hablar su idioma nativo", señaló el presidente.Las acciones de Moscú en esta región están motivadas principalmente por la necesidad de proteger a la población, expuso Putin. En este contexto, consideró imposible garantizar la seguridad de unos a expensas de otros.Los intentos de separar a la India de Rusia son "inútiles"Los intentos de separar a Nueva Delhi de Moscú son inútiles, es un Estado independiente, afirmó Putin.Las principales economías de Europa están estancadasLas principales economías de Europa están estancadas, a excepción de Italia y España, precisó Putin.Además, el continente se arriesga a empeorar aún más su economía y el nivel de vida de sus ciudadanos con la ayuda a Ucrania, puntualizó.La cooperación entre Rusia y China no está dirigida contra nadieMoscú y Pekín están interesadas en establecer nuevas rutas logísticas, expresó el mandatario ruso.Reestructuración económica de RusiaDurante la sesión plenaria, el presidente ruso anunció el inicio de la reestructuración económica del país. El mandatario ruso afirmó que en general, en el país se mantiene una situación estable."Hemos superado todos los problemas que surgieron tras la imposición de sanciones contra nosotros y hemos comenzado la siguiente etapa de desarrollo sobre una nueva base, lo que es muy importante", agregó el presidente.Moscú también casi duplicó los gastos en Defensa y seguridad hasta el 6% del PIB, aseguró.Nagorno KarabajLa única tarea de los pacificadores rusos en Nagorno Karabaj tras 2020 fue vigilar el cumplimiento del alto el fuego, afirmó Putin. Moscú, continuó, utilizó todos los mecanismos desde el punto de vista jurídico para brindar apoyo humanitario en la región.Destacó que la propia Armenia reconoció a esta región como parte del territorio de Azerbaiyán.El Club Valdái reúne a expertos rusos y extranjeros especializados en investigación política, económica, cultural y humanitaria. Este año el evento se celebra en la ciudad de Sochi del 2 al 5 de octubre. El tema del club de debate es Multipolaridad justa: cómo garantizar la seguridad y el desarrollo para todos. El presidente ruso participa regularmente en las reuniones pertinentes.En 2022, la reunión con el mandatario duró más de tres horas y media. Por regla general, Putin empieza con un extenso discurso programático y luego responde a numerosas preguntas de los participantes en el club.

