Científicos avanzan hacia la creación de un antídoto para el veneno mortal de las serpientes

Científicos avanzan hacia la creación de un antídoto para el veneno mortal de las serpientes

04.03.2024

De todos los animales venenosos de la Tierra, las serpientes son los más grandes. Unas 400 de las 3.500 especies son peligrosas para el ser humano. Cada año, unas dos millones de personas de todos los continentes, salvo de la Antártida, sufren a causa de estos reptiles. Más de 100.000 mueren, sobre todo en África, Asia y América Latina. Esta cifra va en aumento y no existen nuevos antídotos eficaces.La razón por la que aún no existe un suero universal es la excepcional complejidad de la composición del veneno de serpiente. Se trata de una mezcla de proteínas y péptidos de distintos tipos, con una gran variedad de estructuras, funciones y objetivos biológicos. Algunos están destinados a destruir el sistema nervioso, otros actúan localmente, provocando hemorragias o, por el contrario, trombosis. También hay los que están diseñados para una mejor digestión de la víctima en el estómago del depredador.Cada especie de serpiente tiene una composición única de secreción, basada en enzimas de muchas familias químicas. Es imposible neutralizar todas las toxinas. Como han demostrado los estudios con animales, no es necesario, puesto que el riesgo de muerte puede disminuirse considerablemente actuando contra algunas de las sustancias más destructivas.Se trata principalmente de las alfa-neurotoxinas de tres dedos, características de todos los áspides, incluidas las mambas y las cobras. Bloquean los receptores nicotínicos de acetilcolina de las células musculares, provocando una parálisis neuromuscular flácida y la muerte por asfixia. Según la longitud de la secuencia proteica, se dividen en cortas y largas.Si suponemos que los sitios clave de los polipéptidos son muy conservadores, es decir, que se conservan en todos los tipos de alfa-neurotoxinas, es posible seleccionar un anticuerpo neutralizante para todas ellas. Esta estrategia se está utilizando para desarrollar agentes antivirales, incluso contra el VIH. Se sabe que los virus mutan rápidamente, pero ciertas partes de su genoma no cambian. Las vacunas que protegen contra las nuevas variantes se dirigen precisamente a ellas. Además, este enfoque no requiere la inmunización de animales, sino que la molécula necesaria puede sintetizarse.Científicos de Estados Unidos, la India y el Reino Unido han aceptado este reto. Para ello analizaron los datos de las alfa-neurotoxinas largas de tres dedos almacenados en la base de datos de serpientes útiles para la medicina. De 60.000 millones de anticuerpos humanos seleccionaron unos pocos que reconocieran un sitio común. Los sintetizaron y seleccionaron la mejor variante: 95Mat5. Su eficacia se probó en ratones inyectados con veneno natural de serpientes asiáticas y africanas.Los científicos afirman que ahora se trata de encontrar anticuerpos contra otros componentes importantes de los venenos, en particular las alfa-neurotoxinas cortas y las fosfolipasas de las serpientes áspides, las metaloproteinasas y las serina-proteasas de las víboras. El antídoto universal tendrá cuatro o cinco anticuerpos eficaces contra los tipos más peligrosos de toxinas. Muchos anticuerpos monoclonales dirigidos a venenos de serpiente específicos se pueden añadir a la mezcla.El estudio fue publicado en la revista Science.

