Francia desvela la lista de ayuda militar a Ucrania durante 2 años

Francia desvela la lista de ayuda militar a Ucrania durante 2 años

04.03.2024

La lista de 50 artículos abarca desde equipos de defensa y comunicaciones hasta diversas armas y sistemas no tripulados, por ejemplo:A finales de febrero, el líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot, instó a París a dejar de suministrar ayuda militar a Kiev, tras el robo por parte de funcionarios del Ministerio de Defensa de Ucrania de casi 40 millones de dólares destinados a la compra de municiones.El 26 de febrero, Emmanuel Macron, abordando la posibilidad de envío de soldados europeos a Ucrania, informó que "no se puede descartar nada". Tras esas declaraciones, el mandatario fue objeto de críticas a nivel nacional, donde se le llamó "el señor de la guerra". De acuerdo con el instituto de sondeos CSA, el 76% de los franceses está en contra del envío de sus militares a Ucrania.Desde Rusia consideran que las entregas de armas a Ucrania obstaculizan las negociaciones de paz, involucran directamente a los países de la OTAN en el conflicto que "juegan con fuego". El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, señaló que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia. En sus palabras, Estados Unidos y la OTAN están directamente implicados en el conflicto, no solo suministrando armas, sino también entrenando a personal en el territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

