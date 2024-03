https://sputniknews.lat/20240305/el-jefe-de-defensa-aleman-senala-que-el-audio-de-bundeswehr-se-filtro-por-conexion-insegura-1148727292.html

El jefe de Defensa alemán señala que el audio de Bundeswehr se filtró por conexión insegura​

MOSCÚ (Sputnik) — La reciente filtración de una conversación entre oficiales alemanes se debió a que uno de los participantes se conectó por una red insegura​...

De esta manera, explicó, la conexión se produjo a través de una red pública. Pistorius aseguró que no ha habido intrusión a los sistemas de comunicación internos de la Bundeswehr y estos últimos "no se vieron comprometidos". Según el titular, la conversación revelada se llevó a cabo a través de la versión especial de la plataforma WebEx certificada por el Ministerio de Defensa alemán para comunicaciones confidenciales y cuyos servidores están ubicados en Alemania. También informó que los participantes de la llamada se someterían a una inspección disciplinaria, pero no habrá "consecuencias personales para ellos".El 1 de marzo, la redactora jefa del grupo mediático Rossiya Segodnya, Margarita Simonián, publicó la transcripción de una conversación de cuatro altos mandos de la Bundeswehr que estaban debatiendo la posibilidad de un ataque con misiles Taurus al puente de Crimea.Al abordar estos planes, analizaron en detalle la posibilidad de suministrar misiles Taurus a Kiev, y señalaron que, de optar por enviarlos ahora, solo estarían operativos en un plazo de ocho meses. Además, contemplaron proporcionar a Kiev coordenadas de objetivos rusos con una precisión de tres metros como parte de la planificación. En este contexto, también se evaluó solicitar asistencia al Reino Unido para coordinar ataques con misiles contra objetivos en Rusia.Moscú solicitó a Berlín aclaraciones sobre la conversación filtrada, que, de acuerdo con el gobierno ruso, contradice las afirmaciones previas de Alemania sobre su no implicación en el conflicto ucraniano.Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró una investigación "minuciosa, profunda y rápida" sobre la divulgación de dicha información, mientras que el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ya describió el incidente como "parte de la guerra informativa" de Rusia.

