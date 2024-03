https://sputniknews.lat/20240305/inhabilitan-al-exmandatario-panameno-ricardo-martinelli-como-candidato-presidencial-1148720000.html

Inhabilitan al exmandatario panameño Ricardo Martinelli como candidato presidencial

MOSCÚ (Sputnik) — El Tribunal Electoral de Panamá inhabilitó al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), prófugo de la justicia y asilado en la Embajada de...

américa latina

centroamérica

panamá

ricardo martinelli

"Luego de 10 horas de liberación los magistrados del Tribunal Electoral (TE) acordaron de manera unánime inhabilitar la candidatura a presidente de la República y a diputado de la Asamblea Nacional del expresidente Ricardo Martinelli como consecuencia de su condena a 10 años y ocho meses por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business", escribe el periódico. Además, la corte ordenó retirar la propaganda política en la que Martinelli aparezca como candidato de cara a los comicios generales del 5 de mayo próximo para elegir al presidente de la república, 71 diputados y las autoridades municipales para el período 2024-2029. El hasta ahora candidato a la vicepresidencia José R. Mulino pasará a ocupar la casilla como candidato presidencial en lugar de Martinelli, sin candidato a vicepresidente. El artículo 180 de la Constitución de Panamá prohíbe que una persona condenada a más de cinco años por delito doloso sea presidente. El propio Martinelli ya manifestó su enfado por la decisión del TE. "Aquí no hay Estado de derecho. Por eso este país es y seguirá siendo pobre. ¿Quién quiere invertir donde no se respeta la ley?", publicó en su cuenta de X.

