El primer ministro de Perú renuncia en medio de acusaciones por presunta corrupción

El primer ministro de Perú renuncia en medio de acusaciones por presunta corrupción

El primer ministro peruano, Alberto Otárola, informó que presentó su renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros este 5 de marzo, luego de ser acusado... 06.03.2024, Sputnik Mundo

"El día de hoy, en una conversación con la señora presidenta de la República, he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros", dijo Otárola en conferencia de prensa tras regresar de Canadá. Sin embargo, Otárola negó haber realizado una contratación irregular, al asegurar que "han pretendido falsamente hacer creer a la población de que el suscrito había contribuido a la contratación de una persona o de varias cuando se ha demostrado que eso es una patraña. No ha habido ninguna contratación irregular ni favoritismo para nadie", aseveró. Además, señaló al expresidente Martín Vizcarra como el responsable del "complot" en su contra.¿De qué acusan a Alberto Otárola? El 3 de marzo, una investigación periodística hizo públicos unos audios entre el ex primer ministro Otárola y la ciudadana Yazire Pinedo.En la grabación, Otárola le propone encuentros de carácter íntimo a Pinedo, quien da respuestas que darían a entender la existencia de una relación sentimental.Previamente, en octubre de 2023, investigaciones periodísticas revelaron que Pinedo, de 25 años, habría obtenido contrataciones con el Estado por cerca de 13.000 dólares, a pesar de tener poca experiencia profesional.Estas contrataciones las habría obtenido a través de Otárola, quien en su momento negó los hechos, así como afirmó no conocer a Pinedo.El ahora ex primer ministro ha negado los hechos de la investigación periodística, mientras que la presidenta Dina Boluarte solicitó su retorno anticipado desde Canadá, país donde se encontraba en una visita oficial.En la víspera, la fiscalía abrió una investigación preliminar contra Otárola y demás involucrados en los presuntos actos de corrupción.

