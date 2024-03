https://sputniknews.lat/20240306/en-que-consiste-el-nuevo-plan-de-medidas-aplicado-en-cuba-para-dinamizar-la-economia-1148745021.html

¿En qué consiste el nuevo plan de medidas aplicado en Cuba para dinamizar la economía?

Un mes después de lo previsto, tras la resolución de un 'incidente de ciberseguridad' en la empresa estatal Cimex, las autoridades cubanas implementan desde el... 06.03.2024, Sputnik Mundo

Para el doctor en Ciencias Económicas Jorge Casals Llano, profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), el incremento en el valor de la gasolina y el petróleo pretende "acercar esos montos a los parámetros internacionales"; sin embargo, a su juicio, la estabilidad de su suministro dependerá de la capacidad de adquirirlos y pagar por ellos.En un mensaje en la red social X, antes Twitter, el ministro de Energía y Minas de la isla, Vicente de la O Levy indicó que "lograr el reaprovisionamiento de los combustibles y provocar el ahorro en los que consumen más", resultan los principales objetivos de esa estrategia.Recordó, asimismo, el impacto de fenómenos externos como los conflictos internacionales, crisis y altos niveles inflacionarios presentes en el escenario global, sumado a las consecuencias de la "guerra económica y cognitiva" asumida por Estados Unidos contra la nación caribeña que pretende "impedir nuestros avances en todos los frentes".El anuncio realizado el pasado mes de diciembre con el objetivo de disminuir el déficit fiscal en la mayor de las Antillas comprende un incremento en más de 400 % del costo del combustible, el pago en divisas de la gasolina para los turistas extranjeros y el aumento en 25% de las tarifas eléctricas para los sectores de mayor consumo (por encima de los 500 kilowatts/hora).Según lo informado, el paquete comprende acciones orientadas a la mitigación de las consecuencias, a partir de protecciones, tratamientos para personas o núcleos en situación de vulnerabilidad, "pero con procedimientos específicos y no como subsidio general". Hoy, el Gobierno de la mayor de las Antillas subsidia casi todos los bienes y servicios fundamentales de la sociedad.Disminución de importacionesEl 28 de febrero, durante una conferencia de prensa, el titular de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, afirmó que "somos conscientes de la repercusión que tienen (las medidas), ya que es un producto transversal a toda la economía" y mencionó las complejidades en la adquisición de hidrocarburos, debido, sobre todo, a las consecuencias del bloqueo impuesto desde Washington.En el mismo espacio, Vicente de la O Levy refirió que la isla demanda para su actividad de alrededor de 8.000.000 de toneladas de combustible, de ellas 3.000.000 corresponden a la producción nacional, mientras el resto proviene del exterior, "Cuba tenía aseguradas estas demandas por convenios internacionales, pero los volúmenes de importaciones han disminuido".En este sentido, según explicó a Sputnik el economista Oscar Fernández, el costo del combustible había quedado "retrasado" respecto a la dinámica inflacionaria en el país, si bien no era el único, en ese caso también están los salarios, las pensiones, algunos servicios y subsidios diseñados en el contexto de la denominada como Tarea Ordenamiento puesta en marcha desde enero de 2021.En su consideración, el pago de 24 pesos cubanos (a partir de la tasa oficial equivalente a 1 dólar) por litro, "no tenía ningún sentido, obviamente no era sostenible y no era capaz de regular la demanda", pero la actual es una acción sumamente inflacionaria que "impacta de manera directa en el costo de todos los productos transportados en Cuba".Fernández, director ejecutivo CEO de la MiPyme Deshidratados Habana, subrayó los aciertos de habilitar determinados establecimientos para el expendio de petróleo y gasolina en divisas, con valores equiparados a los del contexto global, pero solo si las ganancias se emplean en la compra nuevamente de hidrocarburos."Todas las subidas informadas son inflamables, ello quiere decir, que multiplican la inflación, a partir de su poder de traspaso a otros productos y sectores; aún no tengo claro, en el caso de la electricidad, cuál es la nueva tarifa que aplicarán a las MiPymes y Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) cuya actividad supone un alto consumo", dice. No obstante, "los incrementos y ajustes propuestos son necesarios", pero "solo una expansión significativa de la base imponible [muchos más contribuyentes] tienen el potencial de colocarnos en una senda de crecimiento de los ingresos públicos", así como, recuperar el presupuesto del Estado y reducir el déficit fiscal.¿Cómo estimular la producción?Para Fernández resulta imprescindible, además, dentro del paquete de disposiciones la inclusión de algunas encaminadas al fomento de la producción, el incremento en el número de actores económicos y la transformación de la empresa estatal socialista con el fin de otorgarle mayor autonomía y la operatividad en condiciones de mercado: "pagando salarios competitivos y asumiendo los riesgos y fracasos de su gestión".A su juicio, la proyección para este año debía ser más de 1.000 negocios con financiamiento foráneo y más de 3.000 para el período siguiente."No hay que apostarlo todo a las grandes inversiones. Necesitamos de muchos pequeños proyectos operando rápidamente, cubriendo alguna de las infinitas demandas insatisfechas a nivel local y que de paso comprometan a cubanos de la diáspora con capacidad de influencia para cambiar la política estadounidense hacia Cuba", señaló.Se impone, apuntó, "el diseño de políticas de estímulo también a la oferta nacional y para el otorgamiento de mayores incentivos y exenciones a los actores que producen. Unido a la construcción por esfuerzos propios sin la esperanza de una fuerza salvadora externa. Aquí podemos hacer muchas cosas".

