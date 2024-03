https://sputniknews.lat/20240306/hungria-advierte-que-la-llegada-de-las-tropas-de-la-otan-a-ucrania-violaria-el-consenso-del-bloque-1148752347.html

Hungría advierte que la llegada de las tropas de la OTAN a Ucrania "violaría el consenso" del bloque

Un despliegue de tropas occidentales en Ucrania, al que Hungría se opone, violaría el consenso común de la OTAN, declaró a Sputnik el ministro de Exteriores... 06.03.2024, Sputnik Mundo

Por otra parte, el alto diplomático señaló que le reconforta ver que la gran mayoría de los líderes europeos está en contra de la posibilidad de un eventual envío de fuerzas occidentales a Ucrania. Un despliegue así aumentaría las posibilidades de "desencadenar la Tercera Guerra Mundial", añadió.Asimismo, aseguró que su país no había suministrado ni proporcionará armas a Ucrania ni tampoco desplegará tropas en el suelo ucraniano. Recalcó que no quería que él, su familia o sus hijos tuvieran que vivir en condiciones de guerra.De hecho, continuo el canciller húngaro, los Estados miembros de la OTAN deben esforzarse al máximo para evitar una confrontación directa entre esa Alianza militar y Moscú."Debemos hacer todo lo posible para evitar cualquier tipo de confrontación directa entre la OTAN y Rusia", destacó Szijjarto al ser preguntado por una conversación filtrada entre militares alemanes sobre un posible ataque con misiles Taurus en el puente de Crimea utilizando cazas franceses.En cuanto a la posibilidad de una solución pacifica del conflicto en Ucrania, Szijjarto informó que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, tiene previsto discutir las vías para resolver la cuestión ucraniana con el aspirante a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump."Lo que sin duda nos gustaría discutir con él [con Trump] es cómo lograr la paz en Ucrania y en la parte oriental de Europa", explicó.En opinión del ministro, Hungría cree que la victoria de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses aumentará las posibilidades de paz en Europa, mientras que el abastecimiento de armas a Kiev no hace más que prolongar las hostilidades.De ese modo, el conflicto en Ucrania acabará inevitablemente en negociaciones porque "Kiev no puede derrotar a Moscú", resumió.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el Este.En palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Rusia ve inevitables los enfrentamientos directos entre Rusia y la OTAN, si Occidente envía a sus tropas a Ucrania.

