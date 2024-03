https://sputniknews.lat/20240306/peru-suena-con-reactivar-un-discutido-proyecto-minero-ante-la-presion-de-una-recesion-1148741801.html

Perú desea reactivar un discutido proyecto minero ante la presión de una recesión

Perú desea reactivar un discutido proyecto minero ante la presión de una recesión

06.03.2024

Con la recesión económica como una de las principales preocupaciones de los peruanos, el Gobierno de Dina Boluarte vuelve a mirar hacia un polémico proyecto minero que el país intenta aprobar desde hace 30 años, con la esperanza de reforzar sus ingresos.El proyecto minero Tía María nació en 1994, cuando comenzaron las tareas de exploración para extraer cobre en dos yacimientos ubicados en el Valle del Tambo, en el departamento de Arequipa (provincia de Islay), al sur del territorio peruano. El proyecto es impulsado por la empresa Southern Perú, que desde 2005 es propiedad de la mexicana Minera México.Si bien la etapa de exploración terminó en 2011, idas y vueltas en torno a los estudios de impacto ambiental y el firme rechazo de habitantes de la región de Valle del Tambo dilataron el emprendimiento de forma indefinida. El Gobierno de Boluarte ya había coqueteado con la posibilidad de reimpulsar Tía María junto con otros proyectos mineros pero el nivel de polémica despertado en Arequipa obligó en 2023 al entonces ministro de Energía y Minas, Óscar Vega, a retractarse.La situación parece haber vuelto a cambiar en 2024, con la asunción de un nuevo ministro minero, Rómulo Mucho, que en sus primeras declaraciones incluyó al emprendimiento entre sus objetivos, con la esperanza de convencer a los pobladores. "Hay que decirle a la población que hoy existe la minería moderna, que cuida sus emisiones, desechos, sus residuos, por lo tanto no hay que tener miedo", dijo el ministro, según recogió el sitio Gestión.pe.Según el Gobierno, el proyecto Tía María insumirá una inversión de 1.400 millones de dólares y, de acuerdo a la empresa, permitiría crear unos 3.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción, unos 3.500 empleos indirectos y 650 puestos fijos en la etapa de operación de la mina. Entre sus dos yacimientos, La Tapada y Tía María, el proyecto permitiría extraer más de 600.000 toneladas de cobre.En ese sentido, advirtió que los agricultores de la zona temen que, de aprobarse, Tía María sería la "cabecera" de una serie de proyectos que transformarían una zona tradicionalmente agrícola y abastecedora de productos para el mercado interno en una región dedicada exclusivamente a la extracción de minerales. De hecho, apuntó que otras 10 empresas mineras tienen concesiones en la provincia de Islay, donde se ubica el Valle del Tambo.De Echave reconoció que, para el Gobierno peruano, "puede tener un efecto simbólico destrabar un proyecto que históricamente ha tenido mucha resistencia". Sin embargo, consideró que el emprendimiento no "mueve la aguja" de la economía peruana como sí lo hacen otros proyectos mineros como Quellaveco, con una inversión de casi 6.000 millones en Moquegua, o Las Bambas, que tuvo una inversión inicial de 10.000 millones de dólares. "Esos proyectos sí representaron 1 punto porcentual del PBI pero este no es un proyecto de esta magnitud", precisó.En ese sentido, el economista remarcó que ese es "un debate que Perú tiene que dar" con miras a cambiar la forma en la que el país sudamericano "hizo minería en los últimos 25 a 30 años". "Si no se hace la tarea de fortalecer las políticas ambientales y la capacidad de fiscalización en los territorios, con un Estado que asuma su rol de proteger derechos, la situación va a seguir siendo complicada", apuntó.Además, De Echave puso en duda la capacidad del Gobierno de Boluarte de poder reactivar el proyecto cuando "tres gobiernos diferentes" fracasaron en esa tarea. En ese sentido, recordó que el primero en querer aprobarlo fue la segunda gestión de Alan García (2006-2011) que, con un perfil "abiertamente empresarial", aprobó un informe de impacto ambiental que luego fue rechazado por la UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), debiendo la empresa retirar el estudio y rehacerlo.Sucesivamente también fracasó el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y el de Martín Vizcarra (2018-2020), que con un perfil más cauto también buscaron darle aprobación final. En todos los casos se encontraron con manifestaciones que fueron reprimidas por los Gobiernos y, entre 2011 y 2015, dejaron un saldo de siete fallecidos (seis manifestantes y un policía)."Los tres han fracasado, no veo como un cuarto intento no fracasaría, salvo que se proponga imponer el proyecto a sangre y fuego, que también es una posibilidad preocupante", subrayó De Echave.

