Putin: "Quiero que sepan que toda Rusia es su amiga"

Putin: "Quiero que sepan que toda Rusia es su amiga"

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se dirigió a los participantes del Festival Mundial de la Juventud durante la ceremonia de la clausura del evento. 06.03.2024

"Quiero que sepan que la Rusia entera es su amigo", manifestó el mandatario dirigiéndose a los más de 20.000 participantes del festival. Rusia se alegra de contar con una representación tan numerosa en el Festival de la Juventud, "pero no competimos con nadie ni buscamos demostrar nada a nadie".En sus palabras, no hay lugar en el mundo para la exclusividad, la arrogancia, la segregación "y todos los fenómenos que se basan en este terreno distorsionado de la exclusividad de alguien".Indicó que la igualdad de condiciones para todos en el mundo no existe, esta es la principal injusticia del orden mundial actual. En este contexto, la búsqueda de un orden mundial justo hará que el mundo sea más transparente, democrático, sostenible, equilibrado y seguro.Al abordar el tema de la actual situación mundial, Putin comentó que la situación no es fácil, hay muchos puntos calientes, que la gente se enfrenta siempre es una tragedia, "pero lo mismo ha venido ocurriendo en el mundo a lo largo de la historia".Igualmente, el jefe del Estado ruso planteó la cuestión del monopolio estadounidense, señalando que esto no le gusta a la gran mayoría de los países, incluidos sus aliados.El Festival Mundial de la Juventud se celebra del 1 al 7 de marzo en el territorio federal de Sirius por iniciativa del presidente ruso y cuenta con la participación de 20.000 líderes jóvenes, incluidos 10.000 extranjeros, en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, los deportes, el voluntariado y la caridad, entre otros.En el evento también participan expertos en diferentes áreas, voluntarios, periodistas y representantes de medios de comunicación y otros invitados.El Festival Mundial de la Juventud está organizado por la agencia federal para asuntos de la juventud Rosmolodyozh y Sputnik es su socio mediático internacional.

