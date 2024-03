https://sputniknews.lat/20240304/homenajean-en-el-festival-mundial-de-la-juventud-al-cientifico-ruso-que-descifro-la-escritura-maya-1148702044.html

Homenajean en el Festival Mundial de la Juventud al científico ruso que descifró la escritura maya

Homenajean en el Festival Mundial de la Juventud al científico ruso que descifró la escritura maya

En el Festival Mundial de la Juventud, que se celebra en Rusia entre el 1 y el 7 de marzo, homenajearon al científico ruso que descifró la escritura maya, Yuri...

"Era un genio"Knórosov era un "genio". Así es como le describe su alumna y continuadora de su legado, Galina Ershova, jefa de Centro de Estudios Mesoamericanos Yuri Knórosov de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades. Explicó que, para descifrar la escritura antigua, no es necesario desplazarse al sitio arqueológico. "El desciframiento se hace en el escritorio: es un trabajo mental, es un trabajo con los documentos que están en tus manos", indicó."Un extraterrestre que apareció de repente" Knórosov, quien "para el año 1948 ya tenía casi terminado el desciframiento de la escritura maya", obtuvo el doctorado en 1955, es decir, a la edad de 33 años, pero solo pudo viajar a Latinoamérica en 1990, a los casi 70 años. Visitó Guatemala por invitación del entonces presidente, Vincio Cerezo, quien le otorgó la Gran Medalla de Oro. Posteriormente, también en los años noventa, visitó México en varias ocasiones, donde fue condecorado con la Orden del Águila Azteca. "Para él fue una cosa increíble en su vida poder ver con sus propios ojos los sitios arqueológicos de los maya, sentir el ambiente. Al mismo tiempo, la gente que lo recibía en Guatemala y en México estaba encantada. Todos casi lo llevaban en brazos. Era para ellos casi como un extrarterrestre que apareció de repente. Fue una acogida tan calurosa, tan bonita, que él estaba feliz", dijo Ershova.Investigadores latinoamericanos sobre Knórosov A su vez, Patricia Castillo, investigadora del Centro de Estudios Mayas Yuri Knórosov en Guatemala, manifestó a Sputnik que la contribución que hizo el científico ruso fue "clave" para avanzar en el entendimiento de la civilización maya. Gracias a Galina Ershova, la "escuela de Knórosov no solo no se murió, sino que siguió desarrollándose". Ella subraya que el Centro de Estudios Mesoamericanos Yuri Knórosov de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades hizo "muchos descubrimientos en diferentes áreas de la vida de los mayas". Entre los últimos logros, se pudo identificar el mapa estelar más antiguo, no solo de la civilización maya, sino de todo el mundo.El Festival Mundial de la Juventud está organizado por la agencia federal para asuntos de la juventud Rosmolodyozh y Sputnik es su socio mediático internacional.

