Trump triunfa en el "supermartes" y se mantiene firme en su carrera a la Casa Blanca

Trump triunfa en el "supermartes" y se mantiene firme en su carrera a la Casa Blanca

Donald Trump obtuvo victorias en las primarias republicanas de este 'supermartes' en al menos 11 de 15 estados de Estados Unidos

Alabama, Arkansas, Maine, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia, Colorado, Minnesota y Massachussets son los estados donde el republicano triunfó sobre su única contrincante Nikki Haley, quien prácticamente no representó ningún obstáculo para Trump en su carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano. De hecho, la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas solo lleva ventaja en el estado de Vermont, según AP, y solo por cuatro puntos. Todavía faltan por conocer los resultados de Alaska, Utah y California.Los estados disputados este 5 de marzo ofrecen el 70% de los delegados que los republicanos necesitan para ser nombrados candidatos del partido en la próxima convención de verano.En total están en juego 874 de los 2.429 delegados que decidirán en julio y agosto, en las convenciones, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, quiénes serán sus candidatos a la Casa Blanca, en un proceso en el que se requiere tener el apoyo de al menos 1.215 delegados.NBC News informó de que Trump se ha asegurado hasta ahora 742 delegados, mientras que Haley tiene 78.Del lado del Partido Demócrata el presidente Joe Biden tiene prácticamente asegurada su candidatura, ya que no tiene rivales internos como Trump.

