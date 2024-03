https://sputniknews.lat/20240304/los-estadounidenses-confiarian-mas-en-las-politicas-de-trump-que-en-las-de-biden-1148707736.html

Los estadounidenses confiarían más en las políticas de Trump que en las de Biden

Un estudio de opinión New York Times/Siena College revela que los estadounidenses —sin importar sexo, edad, raza o nivel educativo— tienen opiniones más positivas sobre las medidas del republicano que sobre las del demócrata, de cara a la elección presidencial a celebrarse en noviembre.El 40% de los votantes afirma que las políticas de Trump les han ayudado personalmente, frente a solo el 18% que dice lo mismo de las políticas de Biden. En tanto, el 43% de los votantes dijo que las políticas de Biden les habían perjudicado, casi el doble de los que dijeron lo mismo sobre las políticas de Trump.El estudio pone de relieve lo bien valoradas que están, comparativamente, las políticas de Trump, incluso por grupos que se vieron afectados por ellas. Para la mayoría, todo parece girar en torno a la economía.Un ejemplo de lo anterior es que, según la encuesta, las mujeres son 20 puntos porcentuales más propensas a decir que las políticas de Trump les han ayudado que las del Biden, a pesar del hecho de que el republicano instaló a jueces del Tribunal Supremo que en última instancia anularon el derecho al aborto.Por su parte, el 37% de los votantes hispanos dijo que las políticas de Trump los ayudaron personalmente, en comparación con el 15% que dijo esto sobre las políticas de Biden. Esto pese a que la mayoría de los hispanos en Estados Unidos son mexicanos y una las primeras políticas emblemáticas de Trump fue su plan de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.Los votantes afroamericanos fueron los menos propensos a decir que las políticas de Trump les ayudaron, pero aún así consideraron sus políticas fueron más favorables que las de Biden.En cuanto a preferencias electorales, de acuerdo con una encuesta de Reuters/Ipsos publicada a finales de enero, el expresidente Donald Trump aventaja al presidente demócrata Joe Biden por seis puntos porcentuales, tras las victorias que ha obtenido el magnate en las primarias presidenciales del Partido Republicano realizadas en Iowa y New Hampshire.La encuesta, realizada entre 1.250 adultos de todo Estados Unidos, mostró que Trump aventaja a Biden por un 40% a 34%, mientras que el 26% restante no está seguro o piensa votar a otra persona o a nadie. La encuesta tenía un margen de error de tres puntos porcentuales.

