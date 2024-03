https://sputniknews.lat/20240307/el-festival-mundial-de-la-juventud-en-rusia-dice-no-al-unipolarismo-occidental-1148781380.html

El Festival Mundial de la Juventud en Rusia dice no al "unipolarismo" occidental

El Festival Mundial de la Juventud en Rusia dice no al "unipolarismo" occidental

Sputnik Mundo

07.03.2024

En contra del "unipolarismo" y el "injerencismo" El evento, que reunió a más de 20.000 participantes de casi 200 países, volvió a poner de relieve el rechazo global a los abusos del Occidente colectivo. Y es que su "unipolarismo" solo "ha generado guerras, sanciones, hambre y pobreza en el mundo", manifestó a Sputnik el joven diplomático venezolano Nick Oneto. En este contexto, abogó por qué las naciones afectadas se unan para hacer frente a las "criminales medidas coercitivas unilaterales" de EEUU y sus aliados. América Latina es una de las mayores víctimas del "injerencismo" occidental, afirmó, por su parte, la mexicana Cynthia Ortiz, consultora política y jurídica. Denunció que políticas de Washington como la explotación de los recursos naturales de sus vecinos en el continente "han ido a dañar a toda la población latinoamericana y dejarla en pobreza, en total desprotección, y quitarle todos los recursos a nivel natural, económico y político". En este contexto, llamó a "fortalecer las formas de cooperación internacional" con entes multilaterales y países como Rusia.Unas relaciones internacionales no "egoístas" Y es que el modelo de las relaciones internacionales promovido por Rusia es lo opuesto a ser "egoísta", explicó a Sputnik el jefe de la delegación nicaragüense, Óscar Pérez, viceministro de la Juventud de la nación centroamericana. Rusia, aliada en la lucha anticolonial A su vez, la argentina Oriana Cherini, doctora en Relaciones Internacionales, agradeció la solidaridad rusa con la lucha latinoamericana contra el persistente colonialismo occidental. "Toda Rusia es su amiga" Los protagonistas del festival –líderes estudiantiles y activistas políticos, emprendedores, artistas, atletas y voluntarios, entre otras tantas áreas– coincidieron en declaraciones a Sputnik que el evento sirvió para impulsar el diálogo internacional, algo indispensable para evitar que el mundo caiga en el abismo en el contexto de la creciente conflictividad internacional. En otras palabras, el Festival Mundial de la Juventud cumplió su objetivo, dio a entender en la ceremonia de clausura el presidente ruso, Vladímir Putin, al recordar que el lema de la cita internacional fue '¡Empecemos el futuro juntos!'. En medio de las ovaciones de miles de jóvenes de 188 naciones presentes en el acto, el mandatario subrayó que Rusia "es su amiga". Además, llamó a construir un futuro en el que no haya lugar a la desigualdad de condiciones, "la principal injusticia del orden mundial actual"."Me voy de Rusia queriendo volver" "Me voy de Rusia queriendo volver", dijo a Sputnik la joven guatemalteca Ana Sofía Cardona Reyes, una frase que sería el mejor resumen del Festival Mundial de la Juventud, celebrado en el territorio federal Sirius, en las inmediaciones de la ciudad rusa de Sochi, en la costa del mar Negro.El Festival Mundial de la Juventud se celebró del 1 al 7 de marzo en el territorio federal de Sirius por iniciativa del presidente ruso y contó con la participación de 20.000 líderes jóvenes, incluidos 10.000 extranjeros, en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, los deportes, el voluntariado y la caridad, entre otros.En el evento también participan expertos en diferentes áreas, voluntarios, periodistas y representantes de medios de comunicación y otros invitados.Sputnik actuó como socio informativo del Festival Mundial de la Juventud 2024.

