"Fuertes implicaciones en el sistema de medios": las dudas en Argentina ante el cierre de Télam

El futuro de los medios públicos de Argentina es una incógnita. El cierre de la agencia nacional de noticias Télam, con más de 78 años de historia, siembra un cúmulo de interrogantes en torno al impacto que tendrá en todo el sistema informativo del país.La clausura fue anunciada por el presidente Javier Milei en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el 1 de marzo. Tres días más tarde, los 781 trabajadores de la empresa recibieron un correo electrónico que les notificaba la suspensión de sus tareas. Aquella mañana, el portal online de Télam fue "puesto en reconstrucción", y el edificio amaneció vallado para impedir el acceso de los periodistas.La animosidad del Gobierno hacia la agencia fue cristalizada por el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien minutos después del anuncio oficial ironizó en sus redes sociales "saluden a Télam que se va". Horas más tarde el vocero aclaró: "no nos burlamos de los que trabajan ni de aquellos que desde su honestidad desean hacerlo".La factibilidad de la decisión del Poder Ejecutivo es incierta. Como Sociedad del Estado, está regida por la ley 20.705 que exige que su liquidación debe contar con la previa autorización del Congreso mediante la sanción de una ley. Sin embargo, dicha normativa fue derogada a través del mega Decreto de Necesidad y Urgencia firmado en diciembre por el presidente Milei, todavía vigente y pendiente de tratamiento parlamentario.Impacto federal"El cierre de Télam fuertes implicaciones tanto en el sistema de medios como en el derecho al acceso a la información de todos los argentinos. Es un ataque a la libertad de expresión", dijo a Sputnik el doctor en Ciencias de la Información e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Martín Becerra. De acuerdo al especialista, "esta decisión va a marginar de la producción informativa a todas las provincias que no constituyan un mercado potente para los medios privados".Los ecos del cierre de la firma estatal resuenan, sobre todo, en el interior del país. Según Becerra, "el derecho a la libre expresión comprende también el derecho a la información: no es solo la libertad de opinar sino de acceder a las noticias. Esto es lo que garantiza Télam. Esta decisión es un ataque a este derecho en más del 70% del territorio nacional".Números relativosLos argumentos esgrimidos desde el Gobierno nacional apuntan al nivel relativamente bajo de usuarios del portal de noticias estatal, a la luz de las cifras sustancialmente mayores que manejan los grandes medios.Sin embargo, para Becerra "es engañoso comparar la cantidad de usuarios de Télam con la de los otros grupos masivos, porque estos grandes medios de comunicación se nutren de los contenidos de la agencia. Habría que multiplicar los números de Télam por los de todos los demás portales"."Télam tiene como cliente a los principales medios de comunicación que son quienes difunden los contenidos creados por la agencia. Confundir un servicio mayorista como el de Télam con los de un minorista como el de los medios masivos es un error bastante evidente", señaló el experto.En términos concretos, en el año 2023 se aprobó un presupuesto de 18.000 millones de pesos (18 millones de dólares a tipo de cambio paralelo) para la empresa. De acuerdo a Becerra, dichas cifras deben ser concebidas más como una inversión que como un gasto: "la función de la empresa nunca fue que diera superávit. Pero, además, el presidente nunca lo planteó en esos términos, sino que directamente optó por su cierre".El caso de la agencia nacional de noticias puede marcar un precedente para el resto de medios públicos, dentro de los cuales resaltan Radio Nacional y la Televisión Pública, ambos de alcance federal. Según Becerra, el contexto de profunda crisis económica que atraviesa el país no debería obturar la posibilidad de diseñar un esquema eficiente de funcionamiento de las señales estatales.

