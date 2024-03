https://sputniknews.lat/20240307/ministerio-de-exteriores-de-rusia-convoca-a-la-embajadora-de-eeuu-en-moscu-1148780186.html

La Cancillería de Rusia convoca a la embajadora de EEUU en Moscú

La Cancillería de Rusia convoca a la embajadora de EEUU en Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — La embajadora estadounidense en Moscú, Lynne Tracy, fue convocada a la Cancillería de Rusia en relación con el apoyo de las ONG indeseables... 07.03.2024

"El 7 de marzo, la embajadora estadounidense, Lynne Tracy, fue convocada al Ministerio de Exteriores y notificada de que en Rusia fueron reconocidas como indeseables tres ONG estadounidenses [American Councils for International Education, Cultural Perspectives, Institute of International Education] que implementan programas y proyectos antirrusos con el apoyo de la Embajada, destinados a reclutar 'agentes de influencia' bajo la cobertura de intercambios educativos y culturales", comunicó la entidad rusa.La Cancillería exigió a la embajadora cesar "cualquier ayuda a las actividades de dichas ONG" y "eliminar la lista de proyectos y programas educativos de estas organizaciones publicada en el sitio web de la misión diplomática de EEUU y en sus cuentas en las redes sociales".La continuación del apoyo, señaló el Ministerio de Exteriores, se considerará como una "violación de la ley rusa".Además, destacó la entidad, cualquier intento de "interferir en los asuntos internos de la Federación de Rusia" será reprimido de manera decisiva, y podría causar la expulsión como persona no grata de los empleados de la misión diplomática de Estados Unidos involucrados en tales acciones.

