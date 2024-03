https://sputniknews.lat/20240308/la-union-europea-no-esta-preparada-para-los-conflictos-ocasionados-por-la-crisis-climatica-1148795866.html

La Unión Europea no está preparada para los conflictos ocasionados por la crisis climática

La crisis climática amenaza la estabilidad de los países que conforman a la Unión Europea (UE). Según un documento filtrado al que 'Politico' tuvo acceso, el... 08.03.2024, Sputnik Mundo

"Más desastres como sequías, inundaciones, incendios forestales, enfermedades, malas cosechas, muertes por calor, daños a la infraestructura y cambios estructurales en el medio ambiente", son algunos de los riesgos que advierte la primera Evaluación Europea de Riesgos Climáticos, un informe exhaustivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) que se publicará el próximo lunes, informó el medio estadounidense. En específico, escribe Politico citando el documento filtrado, la escasez de agua podría ocasionar conflictos entre los países del bloque, "que no están preparados para un mundo en calentamiento". Se trata de un comunicado de la Comisión Europea que "implora a los Gobiernos de la UE que aceleren sus preparativos para contrarrestar el cambio climático, argumentando que no han cumplido con lo necesario", dice el medio, que señala a esta como la última gran iniciativa de la UE, de cara a las elecciones del Parlamento Europeo que se celebrarán en junio de este año y que darán lugar a la X legislatura europea. Así, la Comisión Europea identifica la escasez de agua como una problemática que amenaza casi todos los aspectos de la vida, desde los alimentos, el agua de consumo humano, la infraestructura social y hasta la salud humana. El medio cita como ejemplo el caso de Cataluña, en España, que, afectada por la sequía, está tratando de persuadir al Gobierno central del país ibérico para que desvíe el agua del río de Aragón, alimentando las tensiones políticas. Asimismo, Politico recuerda que, el año pasado, en Francia se produjeron enfrentamientos violentos por los planes de embalses del agua. Con todo, las políticas verdes enfrentan reacciones negativas en toda la UE, menciona el medio, por lo que la Comisión está intentando presentar argumentos económicos para lograr que el continente sea más resiliente a los riesgos climáticos. "La implementación insuficiente o retrasada de la gestión integrada del agua será inasumible", continúa. Además, la Comisión apela a una estimación que sostiene que la exacerbación de los impactos climáticos podría reducir la producción económica de la UE en un 7% hasta el año 2100. Será el lunes 11 de marzo cuando la Comisión Europea presente la investigación de la AEMA, informa Politico."Tanto la UE como sus Estados miembro deben mejorar significativamente en su preparación y respuesta efectiva a los riesgos climáticos", dice el documento, que también advierte que a pesar de que ya existen política es vigor, "la implementación actualmente no llega a brindar garantías razonables", concluye.

