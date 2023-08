https://sputniknews.lat/20230829/por-la-sequia-y-una-gestion-politica-deficiente-se-agrava-la-crisis-de-agua-en-europa-1143122609.html

Por la sequía y una gestión política "deficiente", se agrava la crisis de agua en Europa

"La sequía y los incendios forestales en el sur de Europa este verano son los signos más evidentes de un problema complejo y arraigado de escasez de agua que se está volviendo más grave a medida que cambia el clima", afirma el medio británico.El diario explica que además de los largos periodos de tiempo seco por la falta de lluvia, otros factores para explicar esta situación son las malas políticas públicas y la falta de inversión en infraestructura.Las sequías han "aumentado dramáticamente" en número e intensidad en la Unión Europea en los últimos años, y las áreas y personas afectadas crecieron a su vez casi un 20% entre 1976 y 2006, según la Organización Meteorológica Mundial.De hecho, el Instituto de Recursos Mundiales pronosticó en 2020 que la demanda mundial de agua dulce superaría la oferta disponible en un 56% para 2030, una brecha mayor que el 40% pronosticado por la consultora McKinsey en 2009."No hay ningún país en Europa que pueda creer que está protegido", le dijo al diario británico Xavier Leflaive, quien dirige el equipo de agua en la Dirección de medio ambiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).El impacto de tal déficit de agua es grave para los agricultores. Pero también afectará a los hogares y otras industrias, advierte el Financial Times, incluida la producción de energía, ya que el agua es necesaria para enfriar las centrales nucleares y generar energía hidroeléctrica.El problema tampoco se limita sólo a las tierras más secas de Europa, explican. Una maraña de regulaciones hídricas locales, tuberías con fugas y condiciones climáticas extremas está convirtiendo incluso las zonas más húmedas de Europa, como Polonia o Alemania, en áreas de "estrés hídrico".Y Bélgica, famoso por su clima gris, es el país con mayor estrés hídrico de Europa debido a la densidad de población y la mala infraestructura, según el índice del WRI publicado este mes.A pesar de las preocupaciones sobre la escasez de agua, el enfoque de la distribución sigue siendo tan desatendido en la Unión Europea que, en promedio, el 25% del agua potable se pierde a través de tuberías con fugas, según el organismo industrial EurEau."Bulgaria, Rumania e Italia encabezan la lista de peores infractores, según datos de EurEau. En Roma, por ejemplo, el 42% del agua se pierde a través de una infraestructura similar a un tamiz que en algunos barrios se remonta al imperio romano. La tierra dura y seca puede provocar fracturas y torsiones de las tuberías, lo que empeora las fugas", aseveran.En el Reino Unido, aproximadamente una quinta parte del agua suministrada se pierde cada año. Además, de acuerdo a los especislistas, los problemas relacionados con el clima se han visto exacerbados por la desinversión crónica en infraestructura por parte de las empresas de servicios públicos.Falta de reacción políticaSi bien en países como Francia han habido algunas iniciativas para reutilizar las aguas residuales y Bruselas ha pedido a los países miembros de la UE que trabajen en planes de gestión de sequías, las políticas públicas para enfrentar este dramático problema han brillado por su ausencia.Acostumbrados desde hace mucho tiempo a inviernos fríos y niveles elevados y constantes de lluvia, los responsables políticos europeos "han tendido a prestar poca atención al suministro de agua", señala el Financial Times.Dado que el agua generalmente es gestionada por un mosaico de empresas locales y autoridades municipales, también resulta difícil para los responsables políticos a nivel nacional y de la UE tomar medidas, explican. Más de 78.000 empresas de distintos tamaños en toda la UE trabajan en la reutilización, el tratamiento y la distribución del agua.Tradicionalmente, observa el diario, las tarifas del agua han sido relativamente baratas para los hogares europeos en comparación con el costo de las facturas de energía, lo que limita los fondos del que disponen las empresas para realizar trabajos de reparación vitales. Según la OCDE, todos los países de la UE, excepto Alemania, necesitan aumentar el gasto anual en agua en más de un 25% para cumplir con las normas de la UE sobre el líquido en modalidad potable y residual, lo que significa que es probable que las facturas aumenten.Amenazas para áreas claves de desarrolloPero el problema, advierten los expertos, va más allá de tener agua para beber, cocinar, lavar y cultivar. Las tecnologías limpias, vitales para los esfuerzos de Europa por abandonar los combustibles fósiles que se han puesto como meta para los próximos años, también son víctimas de la falta de agua."La Comisión de Transiciones Energéticas, una coalición industrial, ha dicho que el agua para la generación de energía, la electrólisis del hidrógeno, el enfriamiento de las centrales nucleares y la captura de carbono podría ascender a 58.000 millones de metros cúbicos por año para 2050, aproximadamente el doble del consumo actual de agua potable en Europa", añade el diario. "La extracción de minerales críticos para la producción de vehículos eléctricos y turbinas eólicas podría aumentar la cifra entre 4.000 y 5.000 millones de metros cúbicos al año", especifica.A esto se suma una red cada vez mayor de centros de datos, que utilizan grandes cantidades de agua para sus sistemas de refrigeración y humidificación, junto con la demanda de fabricación de semiconductores de alta tecnología, que requiere agua tratada "ultrapura" para lavar los chips. El centro de datos de Google en Saint-Ghislain, Bélgica, consumió 270,6 millones de galones en 2022, suficiente para llenar 408 piscinas olímpicas.El Financial Times alerta que también están en riesgo industrias como la de producción de alimentos y la textil, que requieren grandes volúmenes de agua para procesos como desinfectar vegetales o fijar tintas.

