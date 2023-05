https://sputniknews.lat/20230519/la-ue-intenta-reducir-el-comercio-con-rusia-pero-cada-vez-hay-mas-elusion-1139647562.html

La UE intenta reducir el comercio con Rusia, pero "cada vez hay más elusión"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue afirmando que la Unión Europea (UE) recorta los lazos comerciales con Rusia, sin embargo... 19.05.2023, Sputnik Mundo

Según Von der Leyen, la Unión Europea (UE) ha reducido sus exportaciones a Rusia en casi un 55% (cerca de 50.000 millones de euros al año) y las importaciones, en más de un 60% (alrededor de 90.000 millones de euros) desde el comienzo de la operación militar especial rusa en Ucrania.Así, la presidenta intenta justificar las restricciones que debían servir para "reducir sus flujos de ingresos vitales" de Moscú. No obstante, la funcionaria notó que la UE se enfrenta a que "cada vez hay más elusión" de las sanciones y afirmó que "las nuevas medidas de la UE contra Rusia están dirigidas contra la elusión o evasión de las sanciones por parte de los operadores en estos u otros países".Von der Leyen no es la primera de los altos cargos europeos que aborda el problema de la ineficacia de las sanciones. A mediados de mayo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió a la India de consecuencias. Y es que las refinerías indias compran grandes volúmenes de crudo ruso que, tras ser refinado al combustible, se vende en Europa. Borrell arremetió contra este esquema e instó a tomar medidas para impedirlo.Los medios europeos señalaron que la India bate récords de importaciones, o sea, por primera vez el país asiático compró más petróleo de Rusia que de sus antiguos principales proveedores, Arabia Saudita e Irak juntos: 1,7 millones de barriles diarios. En el mes de abril, la India exportaba aproximadamente 365.000 barriles diarios, de este modo se convirtió en el principal proveedor europeo de combustibles refinados, como el gasóleo.A finales de abril, la compañía española Repsol también reconoció que "el diésel de Rusia sigue presente en el mercado europeo", destacando que el combustible puede entrar a través de "diferentes destinos, Turquía, el norte de África y otros".En marzo, el doctor en Ciencias Políticas, Dmitri Zhuravliov, ya apuntó a las fallas en las calculaciones de Von der Leyen sobre los suministros de gas a la UE. En particular, el analista puso de relieve que se puede comprar gas gracias a las importaciones paralelas mediante países no pertenecientes a la UE a los que Rusia sigue abasteciendo la energía.Los países occidentales desataron una 'guerra de sanciones' contra Rusia por su operación militar para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk. En consecuencia, Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo, dejando por detrás a otros como Irán, Venezuela o Afganistán. Las autoridades de Rusia declararon en más de una ocasión que el país podrá resistir la presión de las sanciones que Occidente empezó a ejercer hace unos años y sigue intensificando. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia occidental a largo plazo, así como constató que las sanciones hicieron un serio daño a toda la economía mundial.

