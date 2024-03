https://sputniknews.lat/20240308/ucrania-se-encuentra-en-soporte-vital-financiamiento-de-eeuu-podra-cambiar-la-realidad-de-kiev-1148820482.html

"Ucrania se encuentra en soporte vital"

"Ucrania se encuentra en soporte vital"

08.03.2024

La financiación planea destinar 20.000 millones de dólares para reponer las reservas del Departamento de Defensa, 14.000 millones para que Ucrania compre armas de entidades estadounidenses, 15.000 millones en apoyo de servicios de inteligencia y entrenamiento militar, así como 8.000 millones de dólares en apoyo presupuestario directo para el Gobierno de Volodímir Zelenski, detalla el investigador de Quincy Institute for Responsible Statecraft, Mark Episkopos, en un artículo publicado por el mismo ente.A pesar de que la cifra no es despreciable, esta "palidece en comparación con los 113.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania aprobados por el Congreso en 2022", cuando, según el experto, el panorama era más favorable para Ucrania. Al día de hoy, considera Episkopos, las FFAA de Kiev enfrentan varios desafíos críticos como la escasez de tropas y su déficit de municiones. Y aunque el financiamiento de EEUU busca aliviar dicho déficit, "el dinero no se traduce directamente en municiones fácilmente disponibles". "Hay señales de que Washington podría tener dificultades para satisfacer algunas de las necesidades fundamentales de Ucrania, incluso con amplia voluntad política en ambos lados del pasillo. De hecho, no existe una solución inmediata para modernizar la base industrial de defensa estadounidense para respaldar la asombrosa escala de los gastos en municiones de Ucrania", se lee en el texto. Sumado a lo anterior, en el campo de batalla, Kiev tiene también escasez de hombres, algo que no podría solucionarse sin una intervención militar directa de Occidente, lo cual, señala, ha sido "inteligentemente" descartado por los aliados de Ucrania. Por su parte, Moscú, "no es un actor estático en este drama que se desarrolla. Los rusos perciben claramente las debilidades de Ucrania y se apresuran a explotarlas", sentencia el investigador. Episkopos concluye en que "el problema nunca ha sido la falta de acción, sino la ausencia de un final viable en Ucrania", por lo que es de vital importancia volver a centrar el debate en un diálogo que logre poner fin al conflicto.

