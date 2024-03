https://sputniknews.lat/20240304/europa-quiere-ayudar-a-kiev-pero-su-mensaje-es-de-desorganizacion-e-irresponsabilidad-1148710335.html

Europa quiere ayudar a Kiev, pero su mensaje es de "desorganización e irresponsabilidad"

Europa quiere ayudar a Kiev, pero su mensaje es de "desorganización e irresponsabilidad"

Sputnik Mundo

En las últimas semanas, Alemania y Francia, dos de las mayores potencias europeas, causaron confusión entre sus aliados occidentales en torno al apoyo que han... 04.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-04T21:22+0000

2024-03-04T21:22+0000

2024-03-04T21:22+0000

emmanuel macron

vladímir putin

ucrania

francia

otan

política

seguridad

alemania

internacional

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/16/1147593887_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_51249d47a31c732dfa9a057f8e4577fc.jpg

De acuerdo con un artículo de Financial Times, Alemania y Francia lograron en los últimos días causar confusión entre los países europeos que apoyan a Ucrania, con ciertas acciones que han sido consideradas como irresponsables.Los problemas con estas dos potencias empezaron cuando el pasado 27 de febrero, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sugirió que Europa podría desplegar tropas en Ucrania."Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial, supuesta y respaldada. Pero no hay que excluir nada", declaró Macron.Esa declaración consternó a la Unión Europea, a la OTAN y a Estados Unidos, quienes se deslindaron casi de inmediato de la idea del mandatario francés.También desató una respuesta firme de Rusia, pues el presidente Vladímir Putin advirtió el 29 de febrero a los países de Occidente que no envíen tropas a Ucrania porque las consecuencias de tal decisión serían "trágicas”.Del lado alemán, ese país se ha negado a entregar a Kiev misiles de crucero Taurus, con los cuales se ha hablado sobre la posibilidad de utilizarlos para destruir el puente de Kerch, en Crimea, una infraestructura clave para Moscú. La semana pasada, el canciller alemán, Olaf Scholz, explicó públicamente por primera vez sus objeciones: entregar los misiles a Kiev sería una escalada, exigiría el despliegue de tropas alemanas y convertiría a Alemania en "parte de la guerra”.Además, el 1 de marzo la editora jefe de la agencia matriz de Sputnik, Margarita Simonián, publicó el texto de una grabación que contiene una conversación entre altos oficiales alemanes, en la que se discute un posible ataque al puente de Crimea con misiles Taurus.Cuatro altos cargos de la Bundeswehr tomaron parte en una discusión sobre el ataque contra el puente de Crimea. A ella asistieron el jefe del Departamento de Operaciones y ejercicios del Mando de la Fuerza Aérea, Frank Graefe, el inspector general de la Fuerza Aérea alemana, Ingo Gerhartz, y dos funcionarios del Centro de Operaciones Aéreas del Mando Espacial. La conversación tuvo lugar el 19 de febrero.Ante los desatinos de estas dos potencias europeas, Stelzenmüller considera que ambas naciones están fallando en la respuesta de Europa ante el conflicto de más de dos años en Ucrania."Esta es la cruda realidad: los dos actores clave de la Europa continental están torciendo la respuesta estratégica a la mayor amenaza para la seguridad de Europa en una generación, mientras que el futuro de Ucrania pende de un hilo", concluye la especialista.

https://sputniknews.lat/20240302/con-sus-declaraciones-macron-agravo-aun-mas-la-situacion-desesperada-de-ucrania-1148650092.html

https://sputniknews.lat/20240301/revelan-una-grabacion-de-altos-mandos-alemanes-sobre-un-posible-ataque-al-puente-de-crimea-1148650776.html

ucrania

francia

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

emmanuel macron, vladímir putin, ucrania, francia, otan, política, seguridad, alemania, 📰 suministro de armas a ucrania, olaf scholz