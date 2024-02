https://sputniknews.lat/20240228/la-otan-no-es-ni-sera-parte-del-conflicto-olaf-scholz-reitera-que-berlin-no-enviara-tropas-a-kiev-1148608821.html

"La OTAN no es ni será parte del conflicto": Scholz reitera que Berlín no enviará tropas a Ucrania

"La OTAN no es ni será parte del conflicto": Scholz reitera que Berlín no enviará tropas a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, reiteró que las tropas alemanas no serán enviadas a Ucrania y que la Organización del Tratado... 28.02.2024

"La OTAN no es ni será parte del conflicto. No queremos que el conflicto entre Rusia y Ucrania se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN", dijo Scholz en un videomensaje publicado en su cuenta de la red social X. El alto cargo recalcó que esto también significa que no habrá "ninguna participación alemana en el conflicto". El 26 de febrero se celebró en París una conferencia sobre el apoyo a Ucrania convocada a iniciativa de Macron, con la participación de los líderes de una decena de países europeos, entre ellos Alemania, el Reino Unido, Polonia, Dinamarca y Países Bajos.Tras la reunión, el dirigente francés aseguró que sus participantes debatieron la posibilidad de enviar soldados para ayudar a Kiev, pero no llegaron a un consenso. Al día siguiente, las autoridades de varios países de Occidente declararon que no se planteaba el envío de contingentes militares a Ucrania. Desde Rusia, a su vez, advirtieron de un enfrentamiento inevitable en caso de que la OTAN mande a sus militares a Ucrania.Rusia critica los suministros de armas a Ucrania por parte de Occidente, argumentando que complican la resolución del conflicto e involucran directamente a la OTAN, y advierte que cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para sus fuerzas. Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Estados Unidos y la Alianza Atlántica toman parte directa en el conflicto en Ucrania con los suministros de armamento y el entrenamiento de militares ucranianos en territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

