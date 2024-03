https://sputniknews.lat/20240302/comentarios-de-macron-pusieron-de-manifiesto-las-divisiones-y-desavenencias-occidentales-1148661385.html

"Comentarios de Macron pusieron de manifiesto las divisiones y desavenencias occidentales"

El planteamiento del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en torno a que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) podría tener que enviar... 02.03.2024

El pasado 27 de febrero, una conferencia de líderes europeos, el presidente francés Emmanuel Macron, señaló que no descarta el envío de tropas de los aliados occidentales al territorio ucraniano y anunció una coalición para la entrega de misiles al Ejército de Ucrania."Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial, supuesta y respaldada. Pero no hay que excluir nada", declaró Macron.Sin embargo, varios integrantes de la OTAN descartaron la posibilidad de un respaldo en el terreno al país que ha sido de un conflicto armado desde hace ya más de dos años.El canciller alemán, Olaf Scholz, encabezó el grupo de líderes europeos que no estaban de acuerdo con la afirmación de Macron de que la OTAN no ha descartado el envío de tropas.Scholz declaró explícitamente que los gobiernos occidentales habían acordado que "no habrá tropas terrestres, ni soldados en suelo ucraniano que sean enviados allí desde Estados europeos o Estados de la OTAN”.La respuesta rusa tampoco se hizo esperar, pues funcionarios de ese país se apresuraron a ridiculizar a Macron. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, se burló de él por su "incontinencia verbal”.Pero la respuesta mas dura fue la del presidente de Rusia, Vladímir Putin, pues advirtió el 29 de febrero a los países de Occidente que no envíen tropas a Ucrania, porque las consecuencias de tal decisión serían "trágicas", afirmó.De acuerdo con Politico, la sugerencia de Macron destaca como una "flagrante interpretación errónea" no sólo de sus homólogos, sino también de un público europeo cada vez más inquieto acerca de hacia dónde se dirige el conflicto.Una importante encuesta realizada en 12 países de la Unión Europea, encargada por Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) y publicada la semana pasada, revela que solo el 10% de los encuestados cree que Ucrania puede derrotar a Rusia, mientras que el 20% predijo una victoria rusa.Además, sólo el 31% de los encuestados se mostró a favor de que Europa apoye a Ucrania hasta que recupere el territorio perdido, mientras que el 41% se mostró a favor de que Europa empuje a Ucrania a negociar un acuerdo de paz con Rusia.Finalmente, Politico asegura que esta situación "deja a Ucrania en una situación desesperada", pues, corta de mano de obra y municiones, no estará en condiciones de montar un contraataque serio este año.

