Conmoción en Occidente: ni siquiera los aliados apoyan la idea de Macron de enviar tropas a Ucrania

Conmoción en Occidente: ni siquiera los aliados apoyan la idea de Macron de enviar tropas a Ucrania

Los propios aliados de Francia no entendieron ni apoyaron la idea del presidente Emmanuel Macron de un posible envío de militares a Ucrania, declaró a Sputnik...

Zajárova explicó que la idea de Macron fue "de invertir al menos algo en el apoyo al régimen de Kiev" en el contexto de una ayuda congelada por parte de Washington.De esta forma, continuo Zajárova, se suponía que la declaración del presidente francés se convertiría en una especie de "señal alentadora" para las FFAA de Ucrania que se encuentran en "circunstancias horribles" y para "todos aquellos de la OTAN que son reclutados por el régimen de Kiev para luchar contra Rusia".Sin embargo, a juicio de la portavoz rusa, eso no tuvo el efecto esperado."La señal fue exactamente la contraria: que primero utilizaron a Ucrania, y luego la traicionaron, y seguirán utilizándola y traicionándola", concluyó la diplomática.El 26 de febrero se celebró en París una conferencia sobre el apoyo a Ucrania convocada a iniciativa de Macron, con la participación de los líderes de una decena de países europeos, entre ellos Alemania, el Reino Unido, Polonia, Dinamarca y Países Bajos. Tras la reunión, el dirigente francés aseguró que sus participantes debatieron la posibilidad de enviar soldados para ayudar a Kiev, pero no llegaron a un consenso. Al día siguiente, las autoridades de varios países de Occidente declararon que no se planteaba el envío de contingentes militares a Ucrania.Desde Rusia, a su vez, advirtieron de un enfrentamiento inevitable en caso de que la OTAN mande a sus militares a Ucrania.

