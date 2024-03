https://sputniknews.lat/20240301/el-desacuerdo-entre-francia-y-alemania-llega-en-el-peor-momento-para-ucrania--1148659477.html

El desacuerdo entre Francia y Alemania llega en el peor momento para Ucrania

El presidente francés Emmanuel Macron lanzó un mensaje claro en la cumbre de líderes europeos en París: ayudar a Ucrania a vencer en el conflicto y mantener a Rusia en vilo. No obstante, de acuerdo con Bloomberg, el subtexto de su discurso es el desprecio por el canciller alemán Olaf Scholz, que no está de acuerdo con su posición. Scholz se apresuró a contradecir públicamente la posición de Macron tan pronto como llegó a los titulares, descartando categóricamente la posibilidad de que los países europeos envíen tropas a Ucrania. Esa percepción significa que otra indirecta de Macron no fue bien recibida en Berlín, cuando el presidente francés llamó la atención a los aliados que habían ofrecido a Ucrania simples "cascos y sacos de dormir" en vísperas del conflicto ucraniano, una clara crítica a Alemania.La riña entre los aliados de Ucrania ocurre en un momento difícil del conflicto, cuando Kiev no tiene municiones suficientes ni recursos para mantener cualquier ofensiva en el conflicto occidental contra Rusia. El portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, dijo a Bloomberg que el descuerdo no es entre Macron y Scholz, sino entre el presidente francés y el grupo más amplio que consideró inadecuados sus comentarios. Las declaraciones de Macron sobre el posible envío de tropas terrestres a Ucrania suscitaron la reacción de muchos aliados del Kremlin, que resaltó el fuerte riesgo de una escalada de la situación en caso de que Occidente continúe su esfuerzo para debilitar y aislar a Rusia. Entretanto, la percepción de que Alemania no está haciendo lo suficiente irrita al canciller, toda vez que Berlín gastó mucho más en ayuda de lo que Francia en toda la crisis, cuestionando además si la estrategia del bloque va en la dirección correcta. De acuerdo con el instituto Kiel, los compromisos militares entre enero de 2022 y enero de 2024 para Ucrania sumaron 17.700 millones de euros de Alemania y 640 millones de euros de Francia. El gobierno francés, por su parte, asegura haber gastado 3.800 millones, sin ofrecer un desglose de estas cifras.

