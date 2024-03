https://sputniknews.lat/20240308/un-general-sueco-desmiente-el-mito-de-que-ucrania-es-capaz-de-resolver-el-conflicto-militarmente-1148821914.html

Un general sueco desmiente el mito de que Ucrania es capaz de resolver el conflicto militarmente

Un general sueco desmiente el mito de que Ucrania es capaz de resolver el conflicto militarmente

Sputnik Mundo

Ucrania no podrá poner fin militarmente al conflicto, afirmó el excomandante en jefe sueco, general Johan Hederstedt, en una entrevista con el periódico... 08.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-08T23:02+0000

2024-03-08T23:02+0000

2024-03-08T23:11+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

otan

occidente

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/08/1148822758_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a60a0b42652cff04f685dfe473758208.jpg

"No veo una solución militar (...). Existe el mito de que aumentar el suministro de armas de artillería y municiones salvará a Kiev", dijo.El excomandante sueco destacó el fuerte ritmo de desarrollo del complejo militar-industrial ruso, con el que, según él, Kiev no podría competir ni siquiera con un aumento triple de los suministros de Occidente.Desde que comenzó el conflicto en Ucrania, en febrero de 2022, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos, ha suministrado miles de millones de dólares en armas a Kiev. Ante ello, Moscú ha afirmado en repetidas ocasiones que la asistencia militar occidental no augura nada bueno para Ucrania y, por el contrario, sólo prolonga el conflicto, además de que cualquier envío de armas se convierte en un objetivo legítimo para el Ejército ruso.

https://sputniknews.lat/20240308/rusia-destruye-otros-2-abrams-estadounidenses-y-derriba-un-mig-29-en-la-ultima-semana-de-combates-1148808436.html

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, otan, occidente, 📰 suministro de armas a ucrania