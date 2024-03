https://sputniknews.lat/20240309/francisco-insta-a-zelenski-a-tener-la-valentia-de-alzar-la-bandera-blanca-y-negociar-con-rusia-1148840888.html

Francisco insta a Zelenski a tener la valentía de "alzar la bandera blanca" y negociar con Rusia

Francisco insta a Zelenski a tener la valentía de "alzar la bandera blanca" y negociar con Rusia

Sputnik Mundo

"Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van, debes tener el coraje de negociar. Te da vergüenza, pero ¿con cuántos muertos acabará?", declaró el papa... 09.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-09T22:23+0000

2024-03-09T22:23+0000

2024-03-09T22:23+0000

volodímir zelenski

papa francisco

rusia

ucrania

internacional

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0e/1139451037_0:120:3071:1847_1920x0_80_0_0_882c949b7e07cc4f2dcb97d36b7c125f.jpg

"Es más fuerte que vea la situación, que piense en el pueblo, que tenga el valor de la bandera blanca, para negociar. Hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. La palabra negociar es valiente", dijo el Sumo Pontífice en un reportaje que será transmitido el próximo 20 de marzo, pero que ha sido adelantado este sábado 9 de marzo por los medios italianos.El papa, quien recibió al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en mayo del año pasado en el Vaticano, recordó además en el fragmento de la entrevista que se ha dado a conocer, que varios países, entre ellos Turquía, se habían ofrecido a mediar entre Kiev y Moscú para poner fin a las hostilidades."Negociar nunca es rendirse. Es el valor de no llevar al país al suicidio", advirtió Francisco, quien denunció, en lo que pareció ser una alusión al complejo industrial militar de EEUU, que detrás de los conflictos bélicos siempre "está la industria armamentística y eso significa dinero".Zelenski, quien continúa declarando que no está listo para negociar con Rusia, pareció ser el blanco de otra crítica de Francisco en un pasaje en el que el Papa cuestionó a los líderes que coinciden con él en privado cuando les pide que trabajen por alcanzar la paz, pero en realidad están enfocados en continuar con la escalada bélica.En el mismo reportaje, el líder de la Iglesia Católica dijo que le había enviado una carta a los gobernantes de Israel para que "reflexionaran" sobre la situación en la Franja de Gaza, cuya ofensiva hacia la población palestina en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre ha provocado la muerte de más de 30 mil personas, la mayoría de ellos civiles, aunque el Sumo Pontífice también señaló la responsabilidad del grupo militante rebelde en el actual conflicto."La guerra la hacen dos, no uno. Los irresponsables son estos dos que hacen la guerra. Luego no sólo está la guerra militar, está la guerra de guerrillas, digamos, de Hamás, un movimiento que no es un ejército. Es algo malo", declaró.

https://sputniknews.lat/20240309/estados-unidos-esta-huyendo-de-ucrania-1148824815.html

https://sputniknews.lat/20240307/hamas-asegura-que-israel-intenta-ganar-tiempo-mediante-las-negociaciones-1148791185.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, papa francisco, rusia, ucrania