El presidente estadounidense, Joe Biden, pronunció ante una sesión conjunta del Congreso su discurso sobre el Estado de la Unión el jueves 7 de marzo, en el... 09.03.2024, Sputnik Mundo

"En lugar de un discurso sobre el Estado de la Unión, el Congreso de Estados Unidos y, de hecho, el pueblo estadounidense, disfrutaron de un conmovedor discurso de campaña que el presidente estaba utilizando para iniciar la campaña electoral presidencial de 2024", le dijo a Sputnik el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EEUU y analista militar independiente, Scott Ritter.Citando al presidente diciendo durante el discurso que Estados Unidos "no se alejará de Ucrania", Ritter señaló que "en muchos sentidos, el 46º presidente de Estados Unidos tiene razón".Sugirió que Biden insinuó la necesidad de liberar el paquete de financiamiento de 64.000 millones de dólares durante el discurso del jueves "porque está ligado a la política interna estadounidense y quizás al tema más polémico del día, que es la reforma migratoria de seguridad fronteriza".El paquete de 64.000 millones de dólares está "siendo rehén de los republicanos en la Cámara de Representantes. (...) Si Biden no va a cambiar su enfoque en materia de inmigración, los republicanos no van a liberar el dinero; Ucrania no va a obtener la asistencia que necesita", según el analista.Ritter sugirió que el conflicto de Ucrania "morirá de forma natural, por así decirlo, una muerte trágica para el pueblo ucraniano, pero una muerte que al público estadounidense no le será significativa ni se enganchará en ello", algo que el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EEUU dijo que "le quitó" al discurso de Biden sobre el Estado de la Unión.Durante el discurso, el mandatario del país norteamericano llamó específicamente a Estados Unidos a "apoyar a Ucrania y [continuar] proporcionándole las armas que necesita para defenderse". Moscú ha enfatizado repetidamente que el apoyo de Estados Unidos y sus aliados que apoyan a Kiev no alterará el curso de la operación militar especial rusa, sino que sólo exacerbará el conflicto.

