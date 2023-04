https://sputniknews.lat/20230501/advierten-que-eeuu-terminara-dejando-solo-a-ucrania-y-huyendo-tal-como-lo-hizo-en-afganistan-1138861590.html

Advierten que EEUU terminará dejando solo a Ucrania y "huyendo" tal como lo hizo en Afganistán

La afirmación fue realizada por el analista Scott Ritter, exinspector de las Naciones Unidas e infante de la Marina de Estados Unidos en Irak. 01.05.2023, Sputnik Mundo

Hablando en la emisión Judging freedom del juez Andrew Napolitano, presentador y columnista de dilatada trayectoria en los medios estadounidenses, Ritter dijo que el presidente Joe Biden debería decirle a su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, que siendo realistas su país no tiene chances de salir victorioso de su enfrentamiento con Rusia."EEUU podría ayudarlo a conseguir un buen resultado en las negociaciones de paz", sugiere el experto, que afirma que si la nación norteamericana dejara de enviar dinero y apoyo militar a Ucrania el conflicto se terminaría.Ritter, un agudo crítico de la política exterior hostil de Washington tanto cuando gobiernan los demócratas como los republicanos, señaló además que su país puede darse el lujo de involucrarse en la contienda y no sufrir ninguna de las secuelas.Y añadió: "Solamente nos vamos a la fortaleza que es EEUU, o la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), y la gente que luchó porque creyó que EEUU iba a pelear con ellos hasta el final se queda sola. Lo que pasó en Afganistán fue una humillación para EEUU, pero cuando nos fuimos, no tuvimos que pagar ningún precio, simplemente apagamos la televisión y dejamos de ver las imágenes".Ritter vaticinó que "lo mismo va a pasar con Ucrania. Cuando abandonemos el país, y lo vamos a abandonar, Ucrania se va a quedar sola".Malas perspectivas para Kiev en el campo de batallaMás adelante, Ritter habla sobre la débil posición en la que se encuentra Ucrania con respecto a Rusia, algo que fuese confirmado por los documentos del Pentágono filtrados a comienzos de mes en la que los analistas de la inteligencia estadounidenses reconocían la escasa capacidad combativa y armamentística de Kiev, especialmente para encarar la llamada "contraofensiva de primavera"."Creo que hay suficientes [soldados] ucranianos para pelear durante el verano , pero creo que esto se va a terminar al comienzo del otoño. Ellos mismos lo admitieron, se están quedando sin defensa aérea, y cuando te quedas sin defensa aérea, la cosa se terminó", asevera el experto.Ritter también menciona el pesimismo entre las tropas ucranianas de cara a los avances del Ejército ruso. "Se están cansando, y en algún momento dejarán sus armas y van a elegir volver a sus casas. (...) Creo que están al borde de renunciar", predice.El analista también señala que Rusia no está luchando con su potencial completo, a la vez que recuerda cómo en los documentos filtrados del Departamento de Defensa norteamericano se detalla a los oficiales estadounidenses y británicos que están en el campo de batalla en Ucrania instruyendo a soldados sobre operaciones de combate.

