"Que Putin nos tenga miedo": Polonia insiste en una "escalada asimétrica" de la OTAN en Ucrania

"Que Putin nos tenga miedo": Polonia insiste en una "escalada asimétrica" de la OTAN en Ucrania

El envío de tropas de la OTAN a Ucrania no resulta "impensable", declaró el ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, y sugirió una "escalada...

Además, el alto ministro polaco señaló que la presencia de los militares de la Alianza Atlántica en el suelo ucraniano no es algo "impensable" y agregó que "Occidente debería llevar a cabo una escalada asimétrica y pensada de forma creativa". En sus palabras, citadas por medios locales, "no se trata solo de una declaración de prensa, sino del establecimiento de un marco legal".El pasado 27 de febrero, Macron informó que los líderes de los países occidentales debatieron la posibilidad de enviar militares a Ucrania durante una conferencia celebrada en París, pero no lograron un consenso. En opinión del senador ruso Alexéi Pushkov, las palabras de Macron y Sikorski, y las declaraciones del ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, de que Alemania no enviará tropas a Ucrania, demuestran que estos planes ya se han debatido en la OTAN más de una vez.Pushkov cree que al expresar públicamente las discusiones de los países de la OTAN, Macron "ha abierto la caja de Pandora". El alto funcionario consideró que en algunos países del bloque las autoridades ya empezaron a preparar a la opinión pública para el envío de tropas a Ucrania en caso de derrota de las fuerzas de Kiev.El 29 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, alertó en su discurso anual ante la Asamblea Federal (Parlamento bicameral) de trágicas consecuencias si se implementa esta decisión. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.En palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Rusia ve inevitables los enfrentamientos directos entre Rusia y la OTAN, si Occidente envía a sus tropas a Ucrania.

2024

