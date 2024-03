https://sputniknews.lat/20240306/la-derrota-de-ucrania-expondra-la-suciedad-de-las-elites-occidentales-amantes-del-conflicto-1148764945.html

La derrota de Ucrania expondrá la suciedad de las elites occidentales "amantes del conflicto"

La derrota de Ucrania expondrá la suciedad de las elites occidentales "amantes del conflicto"

Sputnik Mundo

Una serie de filtraciones relacionadas con las operaciones militares y de inteligencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ucrania... 06.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-06T23:45+0000

2024-03-06T23:45+0000

2024-03-06T23:56+0000

internacional

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

hillary clinton

joe biden

occidente

unión soviética (urss)

otan

cia

taurus (misil)

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0e/1146549999_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_15f5fd27c2033d98c6bed819cd19e5b3.jpg

La filtración de los altos mandos de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas de Alemania) desencadenó un acalorado debate en la gran prensa occidental, como The Guardian advirtiendo que la OTAN se está "volviendo imprudente" en relación con Ucrania. En tanto, Politico señaló que la conversación de los militares no forma parte de una operación rusa de "desinformación", sino una fuente de "información sin censura". "La filtración se suma a las pilas de evidencias y sospechas razonables de que los gobiernos/contratistas/beneficiarios de Estados Unidos y sus aliados abandonaron la adhesión a la búsqueda de la verdad, en favor de imponer un modelo de gobernanza global administrado por burócratas no elegidos por las masas dentro y fuera de sus países de origen", mencionó a Sputnik el analista de Wall Street y periodista de investigación, Charles Ortel. La divulgación de una grabación de oficiales alemanes de alto rango discutiendo la posibilidad de enviar misiles Taurus a Ucrania para destruir el puente ruso de Crimea ocurrió luego de que The New York Times publicó un reportaje sobre una red de 12 bases secretas administradas por la CIA en Ucrania desde 2014. Sorprendentemente, algunos agentes de la CIA no se resistieron a alardear de la acción poco después del inicio de la operación militar especial rusa. En abril de 2022, Dan Lamothe, de The Washington Post, escribió en Twitter (actualmente X) sobre una "bonanza de informaciones" que los militares estadounidenses aprendieron sobre las "tácticas y procedimientos" de Rusia desde el inicio de su operación militar especial en Ucrania, el 24 de febrero de 2022. En respuesta, Marc Polymeropoulos, un veterano que trabajó 26 años para la CIA y se retiró en 2019, escribió el 27 de abril de 2022 en la misma red social: Entretanto, a pesar de haber aprendido "muchas cosas" sobre la estrategia de guerra de Rusia, la CIA no consiguió evitar una serie de derrotas sufridas por los militares ucranianos en el campo de batalla.¿Qué sucios secretos esconden los líderes occidentales en Ucrania?Informaciones sensibles sobre una red de laboratorios de guerra biológica financiados por Estados Unidos en Ucrania, descubiertas por el Ministerio de Defensa ruso a lo largo de los últimos dos años, sugieren que políticos estadounidenses, así como agentes militares y de inteligencia, estuvieron involucrados en actividades y experiencias potencialmente ilegales en el país de Europa del Esta que están estrictamente prohibidas en Washington."En cuanto a Ucrania, uno se pregunta qué trabajo sucio pudieron haber hecho los funcionarios y contratistas ucranianos dentro y fuera de Kiev que no se podría hacer fácilmente dentro de Estados Unidos", señaló el analista de Wall Street.Familias políticas estadounidenses como los Biden, los Clinton y otros lucraron con UcraniaAdemás, el analista de Wall Street destacó que familias de dinastías políticas establecidas en Estados Unidos, como los Biden y los Clinton, aprovecharon la oportunidad para sacar provecho de la situación en Ucrania. Un ejemplo específico que Ortel discutió con Sputnik fue la colaboración entre Víctor Pinchuk y su esposa Alyona con la Fundación Clinton para combatir el VIH/SIDA en Ucrania a principios de la década de 2000. Ortel cree que la lucha contra el SIDA sirvió como fachada para las actividades de lavado de dinero.Más recientemente, la Fundación Clinton anunció una iniciativa caritativa igualmente cuestionable en conjunto con la esposa del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Olena, señaló Ortel, refiriéndose a las acusaciones de corrupción que acechan a los Zelenski.En esencia, Ortel cree que numerosos actores occidentales, incluidas las empresas multinacionales, corren el riesgo de perder mucho si Ucrania es derrotada. En consecuencia, algunos líderes occidentales incluso han planteado la idea de enviar unidades militares de la OTAN a Ucrania.Las "guerras eternas" de Estados Unidos empobrecen a los estadounidensesNo importa lo mucho que Occidente intente vencer en su guerra por procuración en Ucrania, el resultado del conflicto parece estar sellado, dice Ortel. Además, Estados Unidos ha estado involucrado repetidamente en conflictos militares prolongados en el extranjero, la mayoría de los cuales no han terminado en los términos de Washington.Sin embargo, los estadounidenses comunes y corrientes no han cosechado ninguna "bonanza" de esta economía de guerra que ha durado décadas; en cambio, presenciaron una caída en su nivel de vida, destacó el analista.Ortel cree que independientemente de si la OTAN toca cada vez más los tambores de guerra por su conflicto indirecto en Ucrania, "el apoyo a más combates en Ucrania y contra Rusia disminuirá" tanto en Estados Unidos como en Europa. Un posible presagio de cambio es la decisión de la golpista de Maidan, Victoria Nuland, de dimitir como subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, según el analista.

https://sputniknews.lat/20240306/scott-ritter-las-filtraciones-de-la-bundeswehr-plantean-dudas-sobre-quien-manda-en-alemania-1148757380.html

https://sputniknews.lat/20230414/pueden-caer-en-manos-de-extremistas-por-que-son-preocupantes-los-biolaboratorios-en-ucrania-1138108050.html

https://sputniknews.lat/20240304/canciller-hungaro-cuanto-mas-tarde-haya-un-alto-el-fuego-peor-sera-para-ucrania-1148708569.html

ucrania

occidente

unión soviética (urss)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, hillary clinton, joe biden, occidente, unión soviética (urss), otan, cia, taurus (misil), 💬 opinión y análisis, política