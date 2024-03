Scott Ritter: las filtraciones de la Bundeswehr plantean dudas sobre quién manda en Alemania

https://sputniknews.lat/20240306/scott-ritter-las-filtraciones-de-la-bundeswehr-plantean-dudas-sobre-quien-manda-en-alemania-1148757380.html

Scott Ritter: las filtraciones de la Bundeswehr plantean dudas sobre qui茅n manda en Alemania

Scott Ritter: las filtraciones de la Bundeswehr plantean dudas sobre qui茅n manda en Alemania

Sputnik Mundo

La conversaci贸n filtrada entre altos oficiales de la Bundeswehr, que planeaban un ataque contra Rusia utilizando armas alemanas, plantea serias dudas sobre... 06.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-06T16:50+0000

2024-03-06T16:50+0000

2024-03-06T16:50+0000

internacional

scott ritter

rusia

alemania

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

馃摪 suministro de armas a ucrania

馃摪 conversaci贸n filtrada de oficiales alemanes sobre ataques a rusia

馃洝锔 zonas de conflicto

馃挰 opini贸n y an谩lisis

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/19/1148512009_0:261:3096:2003_1920x0_80_0_0_5f532f655b1c3d54c718ef0823dea811.jpg

Mientras la atenci贸n se ha centrado en los detalles de la discusi贸n filtrada el 19 de febrero, en la que los oficiales efectivamente conspiraron "un acto de guerra" contra Rusia - "sin peros" al respecto, la pregunta m谩s importante acerca de qui茅n est谩 a cargo de Alemania hoy se ha dejado sin respuesta, expres贸 el analista militar."Lo interesante de esta conversaci贸n es que, unos d铆as antes, el canciller alem谩n, la m谩s alta autoridad ejecutiva civil de Alemania en la actualidad, hab铆a dicho espec铆ficamente que Alemania no proporcionar谩 los misiles Taurus a Ucrania. Adem谩s, el Parlamento de Alemania, no una, sino dos veces, vot贸 abrumadoramente en contra de proporcionar estos misiles de crucero a Ucrania. 驴Qui茅n manda en Alemania? 驴Los dirigentes civiles o los militares? Porque, seg煤n la conversaci贸n mantenida por estos cuatro altos mandos militares alemanes, estaban hablando de un proyecto que hab铆a recibido luz verde del ministro de Defensa de Alemania", se帽al贸 Ritter.En otras palabras, "mientras el canciller y el Parlamento han dicho 'no' al suministro de los misiles Taurus a Ucrania, el ministro de Defensa est谩 trabajando con sus oficiales de la Fuerza A茅rea para llevarlo a cabo, elaborando planes sobre c贸mo esta arma podr铆a ser utilizada para causar da帽o a Rusia", agreg贸 el observador.Adem谩s, Ritter indic贸 que la aparente planificaci贸n operativa detallada en la conversaci贸n revelada constituye una grave violaci贸n de todo lo que la OTAN "pretende representar"."Cuando la OTAN hablaba de expandirse, estoy hablando de antes de la unificaci贸n de Alemania, [...] uno de los aspectos clave era que cualquier nuevo miembro deb铆a adherirse a las normas de democracia que la OTAN utilizaba para definirse a s铆 misma. Y uno de los aspectos clave de este est谩ndar es el control civil sobre los militares. Absolutamente necesario. En la OTAN no hay lugar para una dictadura militar, para que los militares dicten resultados, especialmente en tiempos de paz, a los dirigentes civiles", explic贸 Ritter su postura.Cuando Mosc煤 acept贸 la unificaci贸n de las dos Alemanias en 1990, una de las condiciones era que Alemania no volviera a librar una guerra de agresi贸n contra Rusia, record贸 el exoficial de inteligencia estadounidense.Ahora, algunos miembros del Parlamento alem谩n quieren investigar a estos cuatro participantes de la conversaci贸n filtrada "para que rindan cuentas por violar la ley alemana, por planear una guerra de agresi贸n", afirm贸 el observador. Ya que una guerra de agresi贸n se determin贸 en el Tribunal de N煤remberg, que responsabiliz贸 a los nazis de sus cr铆menes, cometidos no solo contra la Uni贸n Sovi茅tica, sino contra otros, por planificar y ejecutar el mayor crimen de guerra de todos, una guerra de agresi贸n, explic贸. "Esto es precisamente lo que esos cuatro oficiales alemanes estaban tramando contra Rusia en nombre de su ministro de Defensa, en total contravenci贸n de las instrucciones que les hab铆an dado el canciller y el Parlamento de Alemania", indic贸.El 1 de marzo, Margarita Simoni谩n, la editora jefe de la agencia matriz de Sputnik, public贸 el texto y el audio de una conversaci贸n mantenida el 19 de febrero entre representantes de la Bundeswehr en la que se discut铆a la posibilidad de atacar el puente de Crimea utilizando misiles de crucero Taurus proporcionados a Ucrania. En la conversaci贸n participaron el inspector de la Fuerza A茅rea alemana Ingo Gerhartz, el jefe del Departamento de Operaciones y Ejercicios del Mando de la Fuerza A茅rea, general de brigada Frank Graefe, y dos empleados del Centro de Operaciones A茅reas del Mando Espacial de la Bundeswehr.Los medios de comunicaci贸n alemanes confirmaron la autenticidad de la grabaci贸n, el Ministerio de Defensa alem谩n expres贸 su preocupaci贸n por posibles filtraciones adicionales y el canciller Scholz anunci贸 que el asunto "se est谩 investigando muy a fondo, muy intensamente y muy r谩pido".La Uni贸n Dem贸crata Cristiana de Alemania y la Uni贸n Social Cristiana de Baviera, el mayor bloque de la oposici贸n en el Bundestag, solicitaron una reuni贸n extraordinaria del Comit茅 de Defensa de la Bundestag (C谩mara baja del Parlamento) sobre el escandaloso audio, pidiendo que Scholz asista espec铆ficamente.El gobierno de Scholz, que expres贸 sus dudas sobre la prestaci贸n de ayuda militar a Ucrania durante los primeros meses de la crisis a principios de 2022, se ha convertido desde entonces en el segundo mayor partidario de Kiev en t茅rminos de apoyo armament铆stico, solo por detr谩s de EEUU. Berl铆n ha proporcionado m谩s de 19.200 millones de d贸lares en ayuda armament铆stica directa y miles de millones en apoyo adicional a trav茅s de las instituciones de la UE. Alemania firm贸 un acuerdo de seguridad de 10 p谩ginas con Ucrania a mediados de febrero que exige que Berl铆n no solo apoye a Kiev "durante el tiempo que sea necesario" en la guerra subsidiaria contra Rusia, sino que ayude a reforzar las fuerzas armadas ucranianas tras el conflicto. Alemania aprob贸 a principios de febrero un presupuesto para 2024 con m谩s de 8.000 millones de d贸lares en ayuda militar a Kiev, a pesar de la creciente crisis presupuestaria y econ贸mica interna, la reducci贸n de las subvenciones a los agricultores, el aumento de los precios de la energ铆a y la peor recesi贸n del sector manufacturero desde la Segunda Guerra Mundial.

https://sputniknews.lat/20240301/transcripcion-entera-de-la-conversacion-entre-militares-alemanes-sobre-un-ataque-al-puente-de-1148654827.html

https://sputniknews.lat/20240303/los-audios-de-los-mandos-alemanes-quitan-la-mascara-a-berlin-sobre-sus-verdaderas-intenciones-1148688651.html

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

scott ritter, rusia, alemania, 馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, 馃摪 suministro de armas a ucrania, 馃摪 conversaci贸n filtrada de oficiales alemanes sobre ataques a rusia, 馃洝锔 zonas de conflicto, 馃挰 opini贸n y an谩lisis