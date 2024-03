https://sputniknews.lat/20240304/canciller-hungaro-cuanto-mas-tarde-haya-un-alto-el-fuego-peor-sera-para-ucrania-1148708569.html

Canciller húngaro: "Cuanto más tarde haya un alto el fuego, peor será para Ucrania"

Canciller húngaro: "Cuanto más tarde haya un alto el fuego, peor será para Ucrania"

Sputnik Mundo

Cuanto más tarde comiencen las negociaciones de paz en Ucrania, peor será para Kiev, ya que el éxito de Rusia en el campo de batalla ha sido evidente para... 04.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-04T20:45+0000

2024-03-04T20:45+0000

2024-03-04T20:45+0000

internacional

hungría

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

otan

política

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/04/1148709157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e9199d55cc2a5d9a05977503f3dd222.jpg

"Hace meses que escucho en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores que los ucranianos han intentado ganar una posición en el campo de batalla a partir de la que podrían comenzar las negociaciones de una manera más favorable. En las últimas semanas y un par de meses, quedó claro para todos que no existe tal escenario y, si lo hubiera, fracasó", dijo el canciller húngaro a la radio Kpssuth Radio.Según Szijjarto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una alianza defensiva, no ofensiva, y remarcó que la misión del bloque occidental no es atacar a nadie. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Budapest ha apelado constantemente a un cese al fuego y negociaciones de paz entre Rusia y Kiev, y se ha opuesto a las sanciones contra la energía rusa. En marzo de 2022, el Parlamento húngaro prohibió la entrega de armas a Ucrania a través de su territorio. El 27 de febrero, durante una conferencia celebrada en París, el presidente francés Emmanuel Macron informó que los líderes de los países occidentales debatieron la posibilidad de enviar militares a Ucrania, pero no alcanzaron ningún consenso.Dos días después, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, alertó en su discurso anual ante la Asamblea Federal (Parlamento bicameral) de trágicas consecuencias si se implementa esta decisión.Numerosos líderes europeos y Estados Unidos desestimaron la iniciativa del mandatario francés, que incluso puso sobre la mesa las diferencias entre el canciller alemán Olaf Scholz y Macron. "La OTAN no es ni será parte del conflicto. No queremos que el conflicto entre Rusia y Ucrania se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN", se apresuró a declarar Scholz en un videomensaje publicado en su cuenta de la red social X.

https://sputniknews.lat/20240302/con-sus-declaraciones-macron-agravo-aun-mas-la-situacion-desesperada-de-ucrania-1148650092.html

hungría

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hungría, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, otan, política