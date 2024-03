https://sputniknews.lat/20240302/el-plan-aleman-para-atacar-el-puente-de-crimea-es-casi-una-declaracion-de-guerra-1148668083.html

El plan alemán para atacar el puente de Crimea es "casi una declaración de guerra"

El plan alem谩n para atacar el puente de Crimea es "casi una declaraci贸n de guerra"

02.03.2024

El comandante expres贸 su preocupaci贸n por las posibles ramificaciones del plan alem谩n, que plantear铆a dudas sobre el conocimiento del gobierno. Vale la pena se帽alar que el Ministerio de Defensa alem谩n se neg贸 a comentar sobre el caso.Si se trata de un caso de disidencia dentro del ej茅rcito alem谩n, el experto entiende que los soldados implicados tendr谩n que pasar por consejos judiciales y consejos de guerra. Sin embargo, "si el gobierno es consciente de esto, es a煤n m谩s grave y casi una declaraci贸n de guerra por parte de Alemania".Adem谩s, evalu贸 que la reacci贸n rusa podr铆a determinar c贸mo se desarrollar谩n los acontecimientos. "El hecho es realmente grave, es una intenci贸n de agresi贸n de un pa铆s contra otro. Esta situaci贸n podr铆a salirse de control, si no se gestiona bien, si las respectivas canciller铆as no echan agua a este fuego".La guerra h铆brida ocurr铆a antes de la operaci贸n militar rusaFarinazzo tambi茅n resalt贸 el contexto m谩s amplio del conflicto en la regi贸n. Citando acontecimientos como la Revoluci贸n Naranja y el Euromaid谩n, el experto asegur贸 que la guerra h铆brida en curso, con la participaci贸n de pa铆ses occidentales, existe desde hace alg煤n tiempo.El comandante tambi茅n apunt贸 a la debilidad en la seguridad de las comunicaciones militares: "La revelaci贸n de estos audios muestra que los alemanes tienen un fallo muy grande en el secreto de sus comunicaciones, [y] que los sistemas de escucha de Rusia funcionan muy bien".Finalmente, el experto destac贸 la importancia de las decisiones pol铆ticas que se tomar谩n en los pr贸ximos d铆as y semanas, especialmente en lo que respecta al apoyo internacional a Ucrania. "Hay un cierto paso atr谩s de varios pa铆ses europeos en el apoyo a Ucrania".Farinazzo concluy贸 que si la C谩mara de Representantes de Estados Unidos rechaza por completo la ayuda militar a Kiev, ser谩 "el final de la l铆nea para Ucrania".Silencio del gobierno alem谩nFarinazzo entiende que la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Mar铆a Zaj谩rova, ha estado desempe帽ando su papel diplom谩tico, mientras el Gobierno alem谩n, en silencio, se reconoce culpable o pide tiempo. "No podemos descartar la posibilidad de que los canales secundarios rusos y alemanes [interlocutores no p煤blicos] est茅n hablando para arreglar las cosas".Participaci贸n alemana en el planEste viernes 1 de marzo se public贸 una conversaci贸n entre altos representantes de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas alemanas) en la que se hablaba de un ataque al puente de Crimea.En la conversaci贸n, que tuvo lugar el 19 de febrero de 2024, participaron cuatro representantes, incluido el jefe del departamento de operaciones y ejercicios de la Fuerza A茅rea.El general de brigada Frank Graefe, jefe del departamento de operaciones y ejercicios del Comando de la Fuerza A茅rea de Berl铆n, el inspector de la Fuerza A茅rea Ingo Gerhartz y dos empleados del centro de operaciones a茅reas del Comando Espacial de la Bundeswehr discutieron el env铆o de equipo militar a Ucrania y el consiguiente ataque al Puente de Crimea.

