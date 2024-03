https://sputniknews.lat/20240310/al-equilibrar-los-intereses-de-eeuu-y-china-cabo-verde-esta-ejerciendo-plenamente-su-soberania-1148847142.html

Al equilibrar los intereses de EEUU y China, Cabo Verde "está ejerciendo plenamente su soberanía"

Al equilibrar los intereses de EEUU y China, Cabo Verde "está ejerciendo plenamente su soberanía"

El archipiélago de Cabo Verde, situado en el océano Atlántico frente a las costas africanas, es escenario de una disputa entre las grandes potencias mundiales... 10.03.2024

¿Qué quieren EEUU y China de Cabo Verde? En enero, Cabo Verde recibió la visita del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y de una delegación china del Fondo de Cooperación y Desarrollo China-Países de Lengua Portuguesa. La atención prestada al pequeño país no es baladí.El profesor del Instituto de Geociencias de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), Kaue Lopes, señala a Sputnik que la razón no es comercial. "Países como España, Portugal, Italia, Angola y Sudáfrica tienen un peso mucho mayor en las asociaciones comerciales de Cabo Verde que China y EEUU", afirma.Los datos del Observatorio de la Complejidad Económica (OEC) muestran que solo el 9% de las importaciones de Cabo Verde son de origen chino, mientras que el 40% son de origen portugués. Por otra parte, el 63% de las exportaciones caboverdianas se dirigieron a España, mientras que solo el 4,3% fueron a Estados Unidos.A su vez, el periodista, profesor y postrector de la Universidad de Cabo Verde Joao Almeida Medina destaca a Sputnik que existe un claro interés de Estados Unidos por la isla. En sus palabras, "la idea es que Cabo Verde pueda servir de puerta de entrada a un mercado importantísimo con los países de la Cedeao [Comunidad Económica de los Estados de África Occidental], un mercado con más de 300 millones de habitantes, pero que tiene un problema permanente de conflictos".El archipiélago, explica Medina, no tiene ese problema de conflictos institucionales que pueden provocar rupturas como ocurre en otros países de la región. "Cabo Verde tiene esta fuerza institucional de ser una puerta de entrada a esta región que 'vela por lo político', lo que es extremadamente importante para Estados Unidos, no solo desde el punto de vista estratégico y político, sino también desde el punto de vista económico", subraya."Justo después de 1975, que es el año de la independencia de Cabo Verde, China apoyó la construcción del Palacio del Gobierno, la construcción del Palacio de la Asamblea Nacional y luego empezaron a invertir en la construcción de infraestructura, sobre todo de captación de agua, que es importantísima para un país donde llueve poco", agrega Medina.Kaue Lopes señala que esta zona del Atlántico sigue teniendo un gran valor estratégico para ambas naciones. Es donde EEUU delimitó su dominio de expansión a principios del siglo XX y, al mismo tiempo, es una zona de difícil influencia para sus adversarios geopolíticos: primero la Unión Soviética y ahora China."China está luchando en otros términos, diferentes a los de la Unión Soviética, pero es un área de desafío para la expansión de esta fuerza asiática en la actualidad", añade."Pragmatismo diplomático": una estrategia africana¿Cómo consigue Cabo Verde equilibrar estas dos influencias extranjeras, con un poder económico y político miles de veces superior?La respuesta es, según Medina, una tradición de la Administración pública caboverdiana, el "pragmatismo diplomático". "Incluso durante la lucha por la independencia de Cabo Verde, desde los bosques de Guinea-Bissau", sostiene el investigador, "los ideólogos de la independencia caboverdiana tuvieron la destreza de darse cuenta de que tenían que ir en busca de apoyo, tanto del llamado mundo socialista, el bloque socialista, como del mundo occidental, el bloque capitalista"."Esta es la gran aventura de Cabo Verde en las relaciones internacionales: conseguir atraer el apoyo de diferentes bloques", analiza Medina.Kaue Lopes subraya que Cabo Verde ha sabido ejercer su soberanía de una manera única. "Lo que están haciendo es ejercer su soberanía ante las posibilidades que se les presentan", enfatiza."Si un país negocia con dos fuerzas políticas que están en un campo antagónico (...) Estados Unidos y China, significa que está ejerciendo plenamente su soberanía y discutiendo mejores alternativas políticas y económicas en línea con sus intereses nacionales", comenta.Para el profesor de la Unicamp, esta política de neutralidad frente a los grandes conflictos ideológicos del mundo es una estrategia adoptada por muchos dirigentes africanos. "Los países africanos tienen una inteligencia importante a la hora de lidiar precisamente con estos intereses exteriores", indica."En la Guerra Fría, los países africanos tuvieron cierto éxito en la gestión de diálogos con Estados Unidos y la Unión Soviética al mismo tiempo. Incluso hubo algunos proyectos de infraestructuras que se construyeron con financiación soviética y estadounidense, como la presa de Akosombo", afirma.¿Qué otras relaciones tiene Cabo Verde? Una de las peculiaridades de Cabo Verde es que el archipiélago solo fue habitado tras las navegaciones portuguesas. Descubierta en 1460, la región pronto se convirtió en instrumento del comercio de esclavos y fue colonizada por europeos y africanos traídos del continente.Con un fuerte mestizaje y una historia que comienza con su colonización, Cabo Verde mantiene hoy buenas relaciones con países europeos como España, Portugal, Italia y naciones africanas, además de ser miembro de la Cedeao.Dependiendo de qué país esté en el poder, señala Medina, unas veces Cabo Verde apunta a su lado europeo y otras a su lado africano, con fuertes relaciones tanto con los países de la Cedeao como con otros de lengua portuguesa, como Angola, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique y, ahora, con Guinea Ecuatorial. Para el experto, sin embargo, esta postura indecisa, que en cierto modo retrasa una mayor integración con los países africanos, es errónea."Desde el punto de vista de las relaciones internacionales", afirma, "hay señales claras de Rusia, Estados Unidos, China y Europa de que lo importante es la integración africana", concluye.

