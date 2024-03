https://sputniknews.lat/20240310/el-fracaso-de-la-campana-de-nikki-haley-exhibe-que-el-intervencionismo-ya-no-es-popular-en-eeuu-1148841362.html

El fracaso de la campaña de Nikki Haley exhibe que el intervencionismo "ya no es popular en EEUU"

El fracaso de la campaña de Nikki Haley exhibe que el intervencionismo "ya no es popular en EEUU"

Como se esperaba, Haley, quien apenas conseguido obtener dos victorias testimoniales durante las primarias republicanas, triunfando en el pequeño estado de Vermont y en el distrito de Columbia, anunció en la noche del pasado 5 de marzo que ponía fin a su campaña para obtener la nominación presidencial luego de que Trump arrasara en el supermartes, obteniendo 14 de los 15 territorios en juego.Hailey, quien era la única adversaria de Donald Trump en las internas republicanas que quedaba todavía en carrera, había sorprendido al imponerse a otros precandidatos con mayor visibilidad mediática y popularidad en las encuestas que buscaban desafiar la hegemonía de Trump dentro del partido, como el gobernador de Florida Ron De Santis y el joven emprendedor Vivek Ramaswamy, pero finalmente cayó derrotada ante Trump, quien en 9 de los estados que votaron el pasado martes, en la principal jornada electoral de todo el proceso interno, obtuvo más del 70% de los votos.Trump incluso había derrotado con facilidad a Haley en Carolina del Sur, estado que la precandidata había gobernado durante dos mandatos (2011 a 2017) con una alta popularidad.Tras el abandono de la única adversaria interna que quedaba en pie, el magnate y expresidente se convirtió de esa manera en el candidato republicano para las elecciones generales de noviembre, aunque todavía resta que el partido haga oficial su nominación en la convención nacional que se realizará en el mes de julio. El evento marcará un hito histórico: será la primera vez que el Partido Republicano llevará al mismo candidato en tres elecciones consecutivas (2016, 2020 y 2024).Según la revista The New Yorker, que publicó esta semana una autopsia de la fallida candidatura de Haley, el fracaso electoral de la ex gobernadora es la más reciente evidencia de que la vieja doctrina republicana, basada en una politica de intervencionismo alrededor del mundo y un sistema de libre mercado global sin regulaciones, solamente existe en el Partido Republicano en los think tanks y los donantes ricos, actores que precisamente apoyaban a la ex gobernadora, pero que ya no es popular ante el electorado.Demian Bía, analista internacional egresado de la Universidad de Buenos Aires, coincide con esa evalución y le dijo a Sputnik que el hecho de que Hailey hiciera de seguir financiando el conflicto de Ucrania un punto central en su campaña y perdiera contundentemente, demuestra que la ideología republicana de la era Reagan y la dinastía Bush de "paz a través de la fuerza" (un eufemismo para referirse al imperialismo estadounidense belicista) genera rechazo entre los votantes.En ese sentido, Bía recuerda que Haley ha demonizado, ya sea como representante de EEUU en las Naciones Unidas, como miembro de la agrupación Stand for América, o durante su campaña como precandidata presencial, a países como Rusia, China o Venezuela, y ha dicho que solo el liderazgo de EEUU puede asegurar la paz mundial.De hecho, en su discurso anunciando que abandonaba la pelea por la nominacion republicana, Haley dijo que era un "imperativo moral" de EEUU seguir apoyando a "Israel, Ucrania y Taiwán". "Son nuestros aliados", afirmó.Esta visión unipolar y hostil la emparenta con la visión del propio presidente Joe Biden, un halcón histórico con respecto a la política exterior de EEUU, pero también con la propia Hillary Clinton, otra fallida candidata presidencial que también perdió pese a tener el apoyo del establishment y Wall Street y que como secretario de Estado respaldó el golpe de Estado del 2014 en Ucrania.Ese aura de corrupción y el intenso rechazo que es cada vez más presente en el electorado, ya sea republicano o demócrata, a las apuestas bélicas de EEUU, ya sea en Ucrania o Israel, condenaron la candidatura de Haley, opina el experto."Es verdad que la popularidad de Trump entre los votantes republicanos sigue siendo alta, y que el partido sigue girando en torno a sus posiciones. Sin embargo, considerando que la mayoría de sus candidatos habian sido derrotados en las elecciones de medio termino, y con los problemas judiciales que se habían estado apilando, ya sea que uno los considere justos o parte de una estrategia de lawfare del gobierno de Biden, lo cierto es que habia una apertura para que un candidato republicano lo desplazara a Trump y se quedara con la nominacion", explica Bía."Ahi entraba Haley, que era apoyada por los propios democratas -muchos de ellos votaron por ella en las primarias que no estaban limitadas a republicanos registrados-, el establishment, los grandes medios, y hasta algunos senadores republicanos anti-Trump", añade."Sin embargo, pese a todos estos respaldos, el mensaje belicista e intervencionista de Haley no conectó con los votantes, que todavía recuerdan las invasiones desastrosas en el Medio Oriente que impulsó el entonces presidente George W. Bush tras el 11 de Septiembre. Y simplemente ya no hay un apetito de que Washington siga cumpiendo el rol de Policia Mundial. El mundo cambió y el propio EEUU cambió. Solo que Haley y sus patrocinadores no quieren verlo".

