Demócratas están comenzando a entrar "en pánico" ante el avance de Trump y la debilidad de Biden

Demócratas están comenzando a entrar "en pánico" ante el avance de Trump y la debilidad de Biden

06.03.2024

De acuerdo con un artículo de The Hill, las encuestas en las que se observa a Trump por encima de Biden en las preferencias electorales y los juicios que el republicano ha logrado ganar para no ser vetado de la elección presidencial, han llevado a los demócratas a "apretar el botón del pánico"El 4 de marzo, el Tribunal Supremo, en una decisión unánime, falló a favor de Trump en un caso relacionado con la 14ª Enmienda. Otros juicios de alto perfil se han retrasado, lo que plantea dudas sobre si llegarán a veredictos antes del día de las elecciones. Todo esto mientras que diversas encuestas ya ubican al expresidente republicano por encima de Biden en las preferencias electorales. Un estudio de opinión de Bloomberg News/Morning Consult publicado la semana pasada mostraba a Biden por detrás de Trump en varios estados críticos, como Arizona, Georgia, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Nevada y Wisconsin.Los demócratas recibieron otra señal de alarma la semana pasada, cuando una encuesta del New York Times/Siena College mostró que Trump aventajaba a Biden por 48% a 43% entre los votantes registrados de todo el país para la elección presidencial de noviembre.El senador Peter Welch dijo a The Hill que las últimas cifras de las encuestas son preocupantes, y denunció como "indignante" una decisión separada de la Corte Suprema de posponer el fallo sobre las reclamaciones de inmunidad legal de Trump hasta el verano."Estamos preocupados. Esta va a ser una carrera dura, pero en realidad aún no ha comenzado, por lo que gran parte de la cobertura es sólo sobre la edad de Biden, no sobre sus políticas", dijo al medio estadounidense. "El presidente va a salir a la calle y va a tener la oportunidad de demostrar que tiene la energía, el intelecto y la agudeza para hacer el trabajo", agregó.Otra preocupación para los demócratas es que los casos penales presentados contra Trump por el abogado especial Jack Smith en Washington y Miami y por el fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, en Georgia, están estancados en el limbo y podrían no resolverse para el día de las elecciones, destaca The Hill.

