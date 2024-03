https://sputniknews.lat/20240310/hasta-que-punto-francia-esta-dispuesta-a-escalar-el-conflicto-en-ucrania-1148847029.html

¿Hasta qué punto Francia está dispuesta a escalar el conflicto en Ucrania?

¿Hasta qué punto Francia está dispuesta a escalar el conflicto en Ucrania?

Sputnik Mundo

Francia pretende formar una alianza de países occidentales dispuestos a examinar la posibilidad de desplegar sus tropas en Ucrania, escribe el periódico... 10.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-10T16:07+0000

2024-03-10T16:07+0000

2024-03-10T16:07+0000

defensa

francia

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0a/1148847455_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02a92f5356faa179de9e702c5bd14a0f.jpg

El ministro de Exteriores francés, Stephane Sejourne, se reunió el 8 de marzo en Lituania con sus homólogos bálticos y ucranianos para promover la idea de que las tropas extranjeras puedan ayudar a Ucrania en ámbitos como el desminado, señala el medio.Sejourne mencionó repetidamente la posibilidad de efectuar acciones de desminado, afirmando que esto "podría significar cierta presencia militar, [pero] no para operaciones de combate".El 26 de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, abordando la posibilidad de envío de soldados europeos a Ucrania, informó que "no se puede descartar nada". Tras esas declaraciones, Macron fue objeto de críticas a nivel nacional, donde se le llamó "el señor de la guerra". De acuerdo con el instituto de sondeos CSA, el 76% de los franceses está en contra del envío de tropas de Francia a Ucrania.Posteriormente, la mayoría de los miembros de la Unión Europea, entre ellos Alemania, la República Checa y Polonia, aclararon que no tenían tales planes. Sin embargo, Estonia, Letonia y Lituania parecían "mucho más abiertas a la idea", agrega el periódico.

https://sputniknews.lat/20240309/que-empuja-a-macron-a-escalar-el-conflicto-en-ucrania-1148828868.html

francia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa