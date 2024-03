https://sputniknews.lat/20240310/netanyahu-no-cede-ante-washington-y-amenaza-con-incursionar-en-rafah-1148852856.html

Netanyahu no cede ante Washington y amenaza con incursionar en Rafah

Netanyahu no cede ante Washington y amenaza con incursionar en Rafah

Sputnik Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que las Fuerzas Armadas de Israel llevarán a cabo una ofensiva en la zona de Rafah, donde cerca de un... 10.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-10T22:06+0000

2024-03-10T22:06+0000

2024-03-10T22:06+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

política

benjamín netanyahu

joe biden

israel

rafah

eeuu

hamás

palestina

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/1a/1146907176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae331972417d338ede2a3c70a3b67563.jpg

"Iremos allí. No nos iremos. Tengo una línea roja. Ya sabes cuál es la línea roja, que el 7 de octubre no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir", dijo el líder del Gobierno Israel en una entrevista con Axel Springer, la empresa matriz del medio Politico, publicada este 10 de marzo.Netanyahu respondió así a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien afirmó previamente en una entrevista con la cadena MSNBC que, para Washington, una incursión israelí sería una "línea roja", aunque descartó que su Gobierno vaya a dejar de suministrar armas al Estado hebreo.Agencias de Naciones Unidas y dirigentes de todo el mundo han advertido que una incursión militar de Israel en Rafah implicaría "una catástrofe humanitaria" para el pueblo palestino en momentos en que la guerra en la Franja de Gaza se ha cobrado ya la vida de más de 31.000 palestinos, según la autoridades locales, y se multiplican las voces de alerta sobre una hambruna entre la población civil afectada por la ofensiva de Tel Aviv.En la entrevista con Axel Springer, Netanyahu afirmó que contaba con el apoyo tácito de varios dirigentes árabes para seguir adelante con la embestida contra Hamás."Lo entienden, e incluso están de acuerdo con ello en voz baja", dijo el político israelí. "Entienden que Hamás forma parte del eje terrorista iraní", añadió. Según Netanyahu, las Fuerzas Armadas de Israel han destruido tres cuartas partes de los batallones de Hamás y están cerca de terminar la última parte en guerra. Los combates no "durarían más de dos meses, quizá seis semanas, quizá cuatro", dijo.Netanyahu también dio su propia estimación de muertos. Unos 13.000 combatientes palestinos habían muerto. Eso situaría el total de muertos, combatientes y civiles, en más de 26.000.El político también descartó la idea de un alto el fuego durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, al afirmar que, aunque le "gustaría ver otra liberación de rehenes", no veía ningún "avance en las negociaciones... Sin una liberación no va a haber una pausa en los combates".El primer ministro israelí también reafirmó su rechazo a la posibilidad de un Estado palestino."[El pueblo israelí] también apoya mi postura de que debemos rechazar rotundamente el intento de hacernos tragar un Estado palestino. Eso es algo en lo que están de acuerdo", sostuvo Netanyahu.Cuando se le preguntó por la opinión de que no puede haber paz sin una solución de dos Estados, Netanyahu respondió: "No entienden que la razón por la que no tenemos paz no es porque los palestinos no tengan un Estado. Es porque los judíos tienen un Estado. Y de hecho, los palestinos no se han atrevido a reconocer y aceptar el Estado judío".Netanyahu insistió en que Israel debería tener el control de seguridad total de todo el territorio árabe al oeste del río Jordán, un área que abarca la zona conocida como Cisjordania, parte fundamental de un eventual Estado palestino, de acuerdo con diversas resoluciones de las Naciones Unidas.

https://sputniknews.lat/20240309/biden-asegura-que-netanyahu-perjudica-a-israel-con-sus-decisiones-sobre-gaza-1148841556.html

https://sputniknews.lat/20240308/la-comision-europea-anuncia-la-apertura-de-un-corredor-humanitario-hacia-gaza-1148806745.html

https://sputniknews.lat/20240310/eres-un-genocida-critican-a-biden-por-su-apoyo-a-la-ofensiva-israeli-en-gaza-1148852610.html

israel

rafah

eeuu

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, política, benjamín netanyahu, joe biden, israel, rafah, eeuu, hamás, palestina